非軍事區南側野豬感染非洲豬瘟　官員曝：北韓豬隻恐破柵欄南下

▲ 南韓非洲豬瘟確診病例累積達到13例。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓與北韓接壤的京畿道北部地區9月17日爆出全國首例非洲豬瘟（ASF）疫情，截至今（3）日已經累積共13例，無奈始終找不到感染途徑。稍早韓媒最新消息指出，在京畿道漣川郡境內的兩韓非軍事區（DMZ）南韓一側一頭野豬血液中檢驗出非洲豬瘟病毒。

《韓聯社》報導，非軍事區內部隊發現野豬屍體後向漣川郡當局通報。環境部2日將暴斃的野豬血液交由國立環境科學院檢測，結果為陽性。自中國2018年8月爆發疫情以來，南韓環境部便持續對野豬進行病毒檢測，至今共1125頭野豬中，這是首次檢出非洲豬瘟病毒。

這頭野豬暴斃不久後就被發現，屍體還未腐敗，地點在軍事分界線以南600公尺、非軍事區南方界線前方1.4公里處。《韓國日報》指出，這頭野豬血液中檢出病毒代表非軍事區內跟北韓一樣已經淪陷。

環境部人士對此則說明，非軍事區內的野豬不太可能衝破鐵柵欄南下，但為嚴防野豬使疫情擴大，會將所有可能都納入考量。他也說明，非軍事區南側的鐵柵欄配備高科技監控系統，因此野豬等動物無法南下；但北側的鐵柵欄並不牢固，意即北韓野生動物的確有可能闖過柵欄，南下進到非軍事區。

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