前職棒啦啦隊長「豆芽」遭偷拍　小丁、屁股蛋全都露！氣炸報警

▲前職棒啦啦隊長「豆芽」遭偷拍上警局怒告偷拍者。（圖／翻攝豆芽sandy臉書）

記者陳以昇／台北報導

曾在職棒擔任啦啦隊長的林裕庭（綽號豆芽），被朋友發現在網站論壇，有一段5分鐘偷拍影片，內容是她遭人貼身尾隨偷拍裙底風光，整個屁股蛋跟丁字褲一覽無遺，受害人還不只她一人，氣得上警局報案，更懷疑偷拍者是女的！由於事隔一年，監視器早被覆蓋，網站又設在境外，警方查緝困難重重，她呼籲女性朋友要多注意小心。

▼豆芽身材姣好 。（圖／翻攝自豆芽sandy臉書）

前職棒啦啦隊長豆芽表示，日前有朋友在「創意私房」網站，看到一名暱稱「小B」網友，貼了一系列偷拍影片，其中一段直指是「某棒球隊-SG」，為了取得影片，朋友還花了1萬元加入會員，再花700元購買影片，長達5分鐘的偷拍，清楚發現正是「豆芽」。

▼前職棒啦啦隊長「豆芽」（戴帽子）遭偷拍，出面呼籲女性朋友要小心 。（圖／記者陳以昇攝）

從影片看來，時間大約是107年10月間，豆芽與朋友到信義區百貨公司逛街，先是到運動專櫃買東西，後來又到內衣專櫃購物，5分多鐘一刀未剪，遭人貼身尾隨偷拍裙底風光，整個屁股蛋跟丁字褲一覽無遺，豆芽看到影片後又氣又難過，決定不再姑息向警方報案。

▼豆芽身材姣好 。（圖／翻攝自豆芽sandy臉書）

豆芽進一步表示，因為影片一系列有10部，懷疑有其他啦啦隊隊員受害；回想當天，除了在運動品專櫃購物外，還到內衣專櫃待了很久，懷疑偷拍者是個「女生」，不然如果是男的在旁邊，一定會察覺。

▲▼前職棒啦啦隊長「豆芽」在百貨公司遭偷拍，渾然不覺。（圖／記者陳以昇攝）

報案後，豆芽也到百貨公司調監視器影片，但由於事隔一年，影片早被覆蓋，運動專櫃也沒有架設監視器，讓她心情既灰心又沮喪，他也公開呼籲其他被害人要勇敢站出來，也要酸民不要檢討被害人穿著暴露引偷拍，要多注意身邊人事物，避免遭偷拍。

警方表示，由於沒有監視器可以查看，加上這類色情論壇多架設在境外，只能過濾貼文者，鎖定IP位址調查，雖然查緝困難，但警方仍會加緊調查，遏止偷拍風氣。

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▲▼色情論壇販賣偷拍影片 。（圖／記者陳以昇翻攝）