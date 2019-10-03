近10年19名消防英雄葬身火場！消防署悼念2同仁　官網黑白畫面至告別式

▲內政部消防署為悼念謝志雄、張哲嘉2位同仁，將官網調至黑白畫面，直至2人告別式結束。（圖／取自內政部消防署官網）

記者白珈陽／台中報導

台中市大雅區違章工廠3日發生大火，西屯分隊特搜隊員謝志雄、張哲嘉不幸罹難。消防署統計從2009年至2018年，有19名消防人員葬身火場，包括桃園市新屋保齡球館火災、敬鵬工業公司火災等事件。

消防署表示，台中市大雅區中和六路物流中心鐵皮工廠，3日清晨1時45分發生火警，市府消防局立即派遣27部消防車、83名消防人員進行搶救，由於廠房內堆積大量紙類原料，火勢猛烈，西屯分隊隊員謝志雄、張哲嘉執行救災任務時，於3時22分失去聯繫，直至上午8時許，尋獲2名消防員遺體遭重物壓住，2人不幸罹難。

內政部消防署統計，自2009年起至2018年間，共有29名消防人員因公殉職，其中19人葬身火窟，有2013年2月五股工廠火災，死亡數1人、同年泰山家具工廠火災，死亡數2人；2014年3月台北仁愛路地下室倉庫火災，死亡數1人，同年6月中和區華新街華夏之星大廈火災，死亡數1人；2015年桃園新屋區保齡球館火災死亡數6人；2017年新竹湖口光電公司廠房火警，死亡數1人；2018年平鎮敬鵬工業公司火災，死亡數6人及同年9月，高雄茄萣區住宅火警，死亡數1人，共計19人。

其餘10名因公殉職的消防人員，罹難原因有搶救落海民眾、執行捕蜂任務時遭叮咬、2014年高雄氣爆等事件。

消防署今日更新臉書封面，3根蠟燭在黑暗中點燃發光，警消表示，照片的含意，是指因消防人員長期處在黑暗中的火場工作，3根蠟燭就是為了「讓殉職的火場英雄能夠找到回家的路」；內政部消防署也將官網頁面改成黑白畫面，來悼念殉職人員，並且黑白畫面將會延續到謝志雄、張哲嘉2員告別式結束。

▲消防署更新臉書封面，3根蠟燭在黑暗中點燃發光，希望殉職的火場英雄能夠找到回家的路。

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