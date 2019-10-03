　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

近10年19名消防英雄葬身火場！消防署悼念2同仁　官網黑白畫面至告別式

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲內政部消防署為悼念謝志雄、張哲嘉2位同仁，將官網調至黑白畫面，直至2人告別式結束。（圖／取自內政部消防署官網）

記者白珈陽／台中報導

台中市大雅區違章工廠3日發生大火，西屯分隊特搜隊員謝志雄、張哲嘉不幸罹難。消防署統計從2009年至2018年，有19名消防人員葬身火場，包括桃園市新屋保齡球館火災、敬鵬工業公司火災等事件。

消防署表示，台中市大雅區中和六路物流中心鐵皮工廠，3日清晨1時45分發生火警，市府消防局立即派遣27部消防車、83名消防人員進行搶救，由於廠房內堆積大量紙類原料，火勢猛烈，西屯分隊隊員謝志雄、張哲嘉執行救災任務時，於3時22分失去聯繫，直至上午8時許，尋獲2名消防員遺體遭重物壓住，2人不幸罹難。

內政部消防署統計，自2009年起至2018年間，共有29名消防人員因公殉職，其中19人葬身火窟，有2013年2月五股工廠火災，死亡數1人、同年泰山家具工廠火災，死亡數2人；2014年3月台北仁愛路地下室倉庫火災，死亡數1人，同年6月中和區華新街華夏之星大廈火災，死亡數1人；2015年桃園新屋區保齡球館火災死亡數6人；2017年新竹湖口光電公司廠房火警，死亡數1人；2018年平鎮敬鵬工業公司火災，死亡數6人及同年9月，高雄茄萣區住宅火警，死亡數1人，共計19人。

其餘10名因公殉職的消防人員，罹難原因有搶救落海民眾、執行捕蜂任務時遭叮咬、2014年高雄氣爆等事件。

消防署今日更新臉書封面，3根蠟燭在黑暗中點燃發光，警消表示，照片的含意，是指因消防人員長期處在黑暗中的火場工作，3根蠟燭就是為了「讓殉職的火場英雄能夠找到回家的路」；內政部消防署也將官網頁面改成黑白畫面，來悼念殉職人員，並且黑白畫面將會延續到謝志雄、張哲嘉2員告別式結束。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲消防署更新臉書封面，3根蠟燭在黑暗中點燃發光，希望殉職的火場英雄能夠找到回家的路。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

►台中勇消困火場碳化殉職　專家曝：消防署長官說「在台灣不進去民眾會罵」

►勇消弟救災殞命...消防員哥曾赴新店氣爆大樓！摸黑搜救「3F墜B3」險殉職

►大雅惡火2消死／台中市府：2廠房屬整棟違建　盧秀燕震怒

ET快訊
指「郭台銘捐3億給候選人」　周玉蔻判賠200萬+登報道歉確定
30元買App就中千萬！7-8月14張特別獎發票明細出爐　
對超商女店員一見鍾情　交往後翻照片發現十年前驚人巧合
日職／郭俊麟、廖任磊遭西武獅戰力外釋出
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南二高297公里自撞火燒車　男女輕傷「一名嬰兒幸運無傷」

勇消張哲嘉買房準備結婚　惡火斷姻緣...等不到幫女友戴上戒指那一刻

殉職警消撫卹金各1千2百萬　台中市府將成立治喪委員會

近10年19名消防英雄葬身火場！消防署悼念2同仁　官網黑白畫面至告別式

指郭台銘是「三億男」　周玉蔻判賠200萬+登報道歉確定

前職棒啦啦隊長「豆芽」遭偷拍　小丁、屁股蛋全都露！氣炸報警

大雅2消死／消防兄懊悔「成為他榜樣」　胞弟喪命父母惡夢成真

遭網路辱罵告3人都贏　王瑞德：第三波告上百韓粉後「快樂出帆」

張大千《春山雲瀑》遭竊30年又出現　黃君璧女兒：父親心結與遺憾

普悠瑪案再開庭　少女開心出遊遇劫頭部重創…回診淚訴：很想死掉

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

5小奶貓暴風夜「受困排水溝」！救援隊爬人孔蓋暖心救援全收編

遊客樂拖海龜！蛇被膠帶捆嘴　保育中心動物淪「斂財工具」

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

挺韓大將杏仁哥號召罷免達初步門檻 韓粉嗆「顛倒是非」黃捷：予以尊重

擔心傷南方澳失聯移工不爆破　船主急哭：破壞我的船沒關係！

南二高297公里自撞火燒車　男女輕傷「一名嬰兒幸運無傷」

勇消張哲嘉買房準備結婚　惡火斷姻緣...等不到幫女友戴上戒指那一刻

殉職警消撫卹金各1千2百萬　台中市府將成立治喪委員會

近10年19名消防英雄葬身火場！消防署悼念2同仁　官網黑白畫面至告別式

指郭台銘是「三億男」　周玉蔻判賠200萬+登報道歉確定

前職棒啦啦隊長「豆芽」遭偷拍　小丁、屁股蛋全都露！氣炸報警

大雅2消死／消防兄懊悔「成為他榜樣」　胞弟喪命父母惡夢成真

遭網路辱罵告3人都贏　王瑞德：第三波告上百韓粉後「快樂出帆」

張大千《春山雲瀑》遭竊30年又出現　黃君璧女兒：父親心結與遺憾

普悠瑪案再開庭　少女開心出遊遇劫頭部重創…回診淚訴：很想死掉

Libra爭議不斷　傳Visa和Mastercard等盟友考慮退出Libra計劃

南二高297公里自撞火燒車　男女輕傷「一名嬰兒幸運無傷」

勇消張哲嘉買房準備結婚　惡火斷姻緣...等不到幫女友戴上戒指那一刻

連防水睫毛膏都投降的「卸妝水」！游絲棋示範10分鐘內「卸變妝」再現時尚氣場

破300讚就收編！　她猶豫曬「笑眼萌貓」求解...2萬網塞爆求包養

日職／台將落難日一天3人被釋出　還剩下8人

張家慧4歲萌兒出國感冒　老公最期待「賽車行程」泡湯

少將聯隊長被控肢體騷擾女部署　空軍司令部記大過拔官

陸學者分析南方澳斷橋原因：主樑斷裂後引發連續倒塌

「好享退」累計逾4萬人申購　基富通董事長林修銘：申購期限至10/7不再延

社會熱門新聞

大雅惡火2消殉職　妻懷雙胞胎挺..

即／大雅惡火2消死　隊員淚崩高..

台中勇消「父親節才公布喜訊」　..

即／台中2消防隊員困火場罹難

吳茂騰兇殘分屍女友仍判免死

陳揮文爆「女星坐過檯」：在電視..

苗栗女屍卡消波塊　疑遭拖行留血..

台中勇消妻懷雙胞胎　困火場殉職..

台中2消防隊員困火場失聯5小時..

為200萬殺債主　動手前先拜媽..

南方澳找最後一人！百人岸上插蠟..

即／最後一名失聯漁工找到了！南..

目睹橋斷倒車逃死…船長上岸拜媽..

小吃店挺警察　「穿制服」打9折..

更多熱門

相關新聞

台中市大雅區中和六路物流中心鐵皮工廠，於10月3日1時45分發生火警，市府消防局立即派遣27部消防車、83名人員前往現場進行搶救，兩位參與搶救的消防隊員於凌晨3點22分失聯，消防局立即派遣快速救援小組(RIT)進入火場搜救，於8點8分及8點47分，分別尋獲2具大體。

空拍畫面曝！農地蓋1200坪違建　烈焰狂燒8hrs

曾貼黑絲巾哀悼4年後他也命喪火場

勇消弟救災殞命！消防員哥搜救曾3F墜B3險殉職

2殉職消防英雄「遺體碳化」難辨識！

關鍵字：

消防救火殉職

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

快訊／頑童小春離婚呆寶靜！6年婚玩完

偷拍那英被一腳踹！女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

大雅惡火2消殉職　妻懷雙胞胎挺肚認屍淚崩

最醜星二代長大！塌鼻子暴牙→長腿妹

即／大雅惡火2消死　隊員淚崩高喊「敬禮」

台中勇消「父親節才公布喜訊」　困火場6小時殉職

《玩很大》元元曝「真實CUP」！

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

比特犬搭車打瞌睡　爸伸手扶頭

即／台中2消防隊員困火場罹難

吳茂騰兇殘分屍女友仍判免死

內幕！王瞳帶家人殺到馬俊麟家　阿姨嗆正宮

Jennie未P生圖「真實樣貌」現形

更多

最夯影音

更多

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面