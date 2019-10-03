韓國瑜競選看版入侵彰化校園　民進黨痛批「教壞囝仔大小」

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）



記者林銘翰／台北報導

2020大選進入倒數100天，民進黨立法院黨團書記長李俊俋3日召開記者會，指控國民黨總統參選人韓國瑜與立委參選人謝衣鳳在彰化的競選看板綁在行道樹上、入侵校園圍牆，甚至佔用路口及人行道，已明顯違反選罷法相關規定，要求彰化縣選委會在3天內拆除。

李俊俋3日上午與民進黨立委洪宗熠、陳靜敏及民進黨彰化縣黨部主委邱建富共同召開「濫掛總統立委選舉看板，韓國瑜、國民黨教壞囝仔大小」記者會。邱建富指出，韓國瑜的選舉廣告物出現在北斗國中、北斗國小、及北斗家商周邊等地，不僅違反相關競選廣告物設置規定，也嚴重影響學生的通行安全。

李俊俋表示，韓國瑜過去為了視察登革熱疫情爬上樹，現在連競選看板也掛上樹，甚至直接綁在樹上、釘在校園圍牆上，依照《總統副總統選舉罷免法》及《公職人員選舉罷免法》規定，不得在公家機關、學校、公園等地懸掛競選廣告物。

李俊俋批評，「要上樹去防疫是你家的事，但違法的事就是不允許它存在」，且在學校外牆上張貼廣告已經涉及違反行政中立，要求彰化縣選委會立即處理，在3天內把違法廣告看板拆除。

洪宗熠說，目前在北斗國小、北斗國中、北斗家商學校周邊，都架設了韓國瑜與國民黨立委候選人的競選看板，有些還直接用鐵絲纏繞在行道樹上，甚至探照燈還是使用學校的電，他呼籲選舉看板要選擇合法、妥適的位置懸掛，「不要陷韓國瑜於不義」。

邱建富則說，依照規定候選人不得在交通號誌桿、學校內設置競選廣告物，也不能直接張貼在圍牆、電桿、變電箱上，這些都是明顯違法，希望所有參選人都要以身作則。

邱建富也說，韓國瑜不僅違反相關規定架設看板，也嚴重影響學生的通行安全。對於韓國瑜近日的諸多失言行為，甚至有家長擔心「會不會教壞小孩」。

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