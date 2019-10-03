遭網路辱罵告3人都贏　王瑞德：第三波告上百韓粉後「快樂出帆」

▲名嘴王瑞德遭3網友嗆罵後提告，審理後依公然侮辱罪各罰3千元。（圖／記者洪正達攝）

記者邱中岳／台北報導

2018年5月間，3名男子不爽名嘴王瑞德的言論，竟然在公開的媒體網站還有王瑞德個人臉書留言，且辱罵「長得一付78臉」、「吃嘴流氓」等語，法院判這三人公然侮辱罪，各罰3千元。

一名凌姓女子在臉書PO文「王瑞德有狂犬病」，其中有網友回文「吃嘴流氓，靠張嘴混吃，協嘴歪了嗎？」等語，而另名網友則在PTT的一則文章下方留言，「廢物名嘴，嘴收錢」，王瑞德也向對方提出告訴。

除了2名網友之外，還有1名網友在2018年11月在新聞媒體網站上的新聞下留言「長得一副78臉」，事後開庭審理發現，僅因政治立場及對於公眾事務看法不同，即任意於網路文字公然侮辱王瑞德，最後依法各判3千元罰金。



資深媒體記者、目前為名嘴的王瑞德在今年9月15日在臉書貼文預告，他第三波要告上百個韓粉，然後明年春節要「快樂出帆」。全文如下：

王瑞德

9月15日上午2:36 ·



國王湖是許多人遊歐洲必訪之地，尤其半途停船在迴音谷聽音樂回音，聽歸聽，得給小費，就一歐元。

選舉只剩四個月，第三波告上百個韓粉即將密集出庭，明年春節過後我要快樂出帆啊！

他奶奶的美麗小秘訣

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