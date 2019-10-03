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柯文哲狂轟不齒、怨恨　陳菊辦酸：他的嘴又擦槍走火了

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▲▼民進黨全代會,民進黨創導工作小組成員,陳菊。（圖／記者李毓康攝）

▲總統府秘書長陳菊。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲日前接受媒體專訪時，劍指新系大老、總統府秘書長陳菊。對此，陳菊辦公室3日下午回應，「顯然他的嘴又擦槍走火了，不會理會他。」暗酸柯文哲就香港警察對學生開槍事件的回應，所引起的輿論。

先前陳菊指出，在柯文哲踏進台北市之前，跟台灣民主發展沒有任何關係一事；柯文哲在接受專訪時非常不滿，回擊「我對她的回答感到不齒」、「她說我們以前坐牢時候，我們在哪裡？我在台大醫院當醫生啊，怎樣？」

柯文哲在訪問中也坦承，「我對陳菊也是怨恨啦」、「不管妳過去有多少功勞，但是今天高雄輸成這個樣子，沒人要負責？還是要誠實地面對問題」。

對於柯文哲重砲的攻擊，陳菊辦公室3日下午以一句話回應，「顯然他的嘴又擦槍走火了，不會理會他。」暗酸柯文哲針對香港警察對學生開槍事件，回應「擦槍走火」引起的社會輿論。

有關「擦槍走火」回應的爭議，是柯文哲就香港抗議事件中，港警近距離對學生左胸口開槍一事評論時，用了「擦槍走火」來形容，引來各界議論，而「香港眾志」秘書長黃之鋒也公開批評，「以擦槍走火來形容港警意圖謀殺，實在是對中槍學生的侮辱」。

不過，柯文哲認為，他是遭到媒體斷章取義。對此，究竟是失言，還是被斷章取義？《ETtoday新聞雲》特別整理聯訪時的逐字稿，刊登「失言還是斷章取義？柯文哲『擦槍走火說』全文看這裡」一文，供外界評斷。

▼柯文哲時事堵訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者陳家祥攝）

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