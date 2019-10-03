猛誇女球僮非常性感！超噁裁判性騷遭解雇　球迷怒轟「噁心」　

▲ 比賽期間，女球僮站在莫斯卡雷拉旁邊，卻不斷遭到對方用言語騷擾。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

實習記者許祐誠／綜合報導

義大利佛羅倫斯上週舉行男子網球挑戰賽期間，46歲裁判莫斯卡雷拉（Gianluca Moscarella）竟然在公開場合用言語騷擾年僅十多歲女球僮，直稱對方看起來「非常性感」，所幸網路上流傳的影片記錄下他的惡行，讓他遭到職業網球聯合會（ATP）暫時解雇，對於莫斯卡雷拉的騷擾行為，許多網友也忍不住怒轟「噁心」。

根據CNN報導，整起案件發生在葡萄牙選手索薩（Pedro Sousa）對戰義大利選手瓦爾（Enrico Dalla Valle）期間，從影片中可以聽到，當時莫斯卡雷拉向女球僮說出「你好棒」（You are fantastic）和「非常性感」（Very sexy）等騷擾言語。

沒想到，下一場比賽開始後，他不僅沒有收斂，反而變本加厲地說出，「你還好嗎？好熱，你也覺得熱嗎？生理上還是情感上？還是兩者？你應該已經忍不住了。」也就是這部影片，莫斯卡雷拉立刻被職業網球聯合會暫時解雇，直到調查證明他的清白為止。

ATP suspend umpire Gianluca Moscarella for indecent comments towards ball girlhttps://t.co/J5WKNvADgb — Express Sport (@DExpress_Sport) October 1, 2019

根據義大利媒體報導，該球僮疑似只有16歲。但除了場上性騷繞行為之外，影片中也可聽見，當時莫斯卡雷拉趁葡萄牙選手上廁所期間，藉機指導義大利選手，還督促他「保持專注」以完成比賽。

對於莫斯卡的誇張行為，許多網友紛紛譴責他「噁心」、「沒有職業道德」等言語之外，有球迷甚至怒轟他，「你不能說一個十多歲的女孩性感，他的行為絕對不是因為天氣關係，而是這個傢伙肯定有精神病。」

據了解，莫斯卡雷拉自2010年以來一直都擔任ATP的裁判，曾獲得網球裁判中的榮譽金牌勳章。