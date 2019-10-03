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張大千《春山雲瀑》遭竊30年又出現　黃君璧女兒：父親心結與遺憾

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▲▼ 黃湘詅希望蘇富比能撤拍、停拍張大千送給她父親黃君璧的賀壽畫。（圖／記者劉昌松攝）

▲ 黃湘詅希望蘇富比能撤拍、停拍張大千送給她父親黃君璧的賀壽畫。（圖／記者劉昌松攝）

記者張君豪、劉昌松／台北報導

國畫大師張大千幫嶺南派國畫大師黃君璧祝壽、在1969年間揮毫名畫《春山雲瀑》送給黃君璧並提名：「君璧道兄七十一歲生日」，1990年這名曠世名畫在黃君璧家中遭竊，日前知名國際拍賣公司蘇富比秋季拍賣型錄中居然出現這副失竊名畫，且估價高達港幣3800萬元（約新台幣1.52億元）；黃君璧女兒黃湘詅指控拍賣公司販售父親遭竊贓物，目前台北地檢署檢察官已指揮刑事局加入追查行列。

▲▼張大千贈送黃君璧祝壽的《春山雲瀑》，拍賣估價高達港幣3800萬元(約台幣1.52億元)。（圖／記者劉昌松翻攝蘇富比網站）

▲張大千贈送黃君璧祝壽的《春山雲瀑》，拍賣估價高達港幣3800萬元(約台幣1.52億元)。（圖／記者劉昌松翻攝蘇富比網站）

已故的張大千約在1969年間，書畫《春山雲瀑》送給黃君璧，題為「君璧道兄七十一歲生日」，根據蘇富比拍賣網說明，這幅畫是張大千為好友賀壽，「取題別具心思，畫面高山長青、泉水奔騰，寄喻友誼若高山流水，長青永葆，復添兆豐年之瑞雪」，更難能可貴的是，張大千在四呎整紙金箋上作畫，因材質光滑，吸水力比紙絹弱，創作難度極高。

▲▼黃君璧與國畫大師張大千、何百里生活合影。（圖／黃湘詅提供）

▲黃君璧與國畫大師張大千生活合影。（圖／黃湘詅提供）

沒想到1990年這副曠世鉅作在黃君璧家中遭竊、當時94歲的黃君璧一直認為是熟悉家中環境的人所為，傷心難過1年過世。黃湘詅以為再也看不到父親珍藏的遺物，沒想到日前突然在蘇富比即將於10月7日舉辦的香港秋拍型錄中，看到《春山雲瀑》，趕緊蒐集資料委請律師提告。

黃湘詅上月向大安警方報案希望警方追回贓物，但由於這起名畫失竊在1980年，警局的報案筆錄、立案文件早已歸檔銷毀，大安警方找不到當年的報案資料，雖被害人留存當年竊案簡報，且張大千祝壽名畫失竊震驚當時社會，連當時的內政部長許水德都前往探視。但剪報資料不能當作竊案紀錄，讓警方十分為難。

黃湘詅表示，她發現《春山雲瀑》拍賣資訊後，立刻聯絡蘇富比希望撤拍。可是事發已經是30年前，當時報案資料，父親黃君璧的遺囑已無法尋回，故相當憂心。她同時指出，該畫是父親心結與遺憾，生前多次囑咐務必尋回，不希望贓畫流入市面出售牟利。如果《春山雲瀑》能夠追回，她願意捐給台北故宮或美術館。

目前台北地檢署檢察官已指揮刑事局介入調查，刑事局人員也前往蘇富比拍賣公司位於台北市基隆路的駐台辦公室訪查，但拍賣公司希望台方能提供正式的報案司法文件，目前檢察官已和蘇富比拍賣公司人員接洽，取得這副曠世巨作的提供人，希望據此續追，偵破當年驚動社會的名畫竊案。

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