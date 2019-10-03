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iPhone XR不到2萬！　新光南西周慶「現省至少2千」爆排隊人潮

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▲▼1003 新光三越南西店周年慶首日。（圖／記者黃克翔攝）

▲新光三越南西店周年慶一開門不到半小時，9樓法雅客已有長長結帳的排隊人龍。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡惠如／台北報導

新光三越今（10／3）起周慶首波六店開跑，台北南西店一早就有近千人開門等進場，除了化妝品是亮點外，3C也是一入場就出現排隊人潮，原來許多民眾都是衝著iPhone而來，新光三越推出會員周年慶首7日單櫃滿萬送千，且適用於所有前代iPhone，iPhone XR售價21,500元起，滿萬送千的優惠回饋2,000元抵用，等同不到2萬元就能換新機。

10／3至10／14新光三越周慶推出滿千送百回饋，全館消費滿5,000元送500元抵用券；化妝品消費滿2,000元送200元抵用券；名品單櫃、大家電、法雅客與iStore消費滿1萬元送500元，10／9前貴賓卡與APP會員消費滿萬送1,000元抵用券，等同打9折。

▲▼1003 新光三越南西店周年慶首日。（圖／記者黃克翔攝）

▲許多消費者趁滿萬送千回饋，研究3C商品是否要出手。（圖／記者黃克翔攝）

今早一開店人潮除了湧入化妝品之外，位於南西一館9樓與三館2樓的iStore，也立即出現結帳的排隊人潮，因最新一代的iPhone11有提供現貨之外，許多民眾則為了前代iPhone而來，iPhone XR售價21,500元至23,500元；iPhone XS售價則從32,400元至44,900元不等；iPhone XS Max售價則從35,900至48,400元。

▲2019南西周年慶首日,iStore,3C,iPhone 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲iStore店外店內都有大批的研究人潮，到下午2點左右還在排隊 。（圖／記者蔡惠如攝）

搭配首7日針對會員高達9折的回饋，可現省2,000元至4,000元不等，iStore店內展示的手機因應眾多搶購人潮已暫時收起，櫃檯結帳訂單Key不完，還需店員引導至外面排隊，許多民眾在店內研究購機方案，消費者簡小姐表示，舊款iPhone降價剛好搭上周年慶，打9折已經是全年最划算，已經做足功課想來買iPhone XR跟XS各一支。

iStore另還針對購買iPhone消費者再加碼，加購AirPods、Powerbeats Pro現折688元（部分店鋪適用），店員透露從一開門到下午排隊隊伍沒斷過。

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