台灣大不做「純5G應用」　總座林之晨：那是偽議題

▲台灣大總經理林之晨。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣5G競標申請已在今（3）日截止遞件，而五家電信全數表示已經遞件申請，並將全力衝刺5G，老大哥中華電信今日還特別在電信學院展示了一系列的5G應用成果。台灣大總經理林之晨在下午的「日月潭花火音樂會」記者會後，被問到要用什麼樣的純5G應用來迎戰中華電？林之晨則表示，台灣大不會做「純5G應用」，因為那是偽議題。

林之晨指出，從來沒有一個用戶會要求電信商做出一個純5G應用，因為使用者追求的，都是希望可以藉由5G來讓生活更好。探討「純5G應用」是本末倒置的，因為從2G一路到4G的網路時代，從來就沒聽說過有人要求「我要一個純3G的應用」，因為網路技術演進是連續性的。

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林之晨以自駕車為例，有許多人都認為自駕車只有在5G的時代才能實現，但事實上林之晨現在每天早上都是坐上自己的特斯拉，並開啟自駕功能到公司上班。也因此他認為，有些同業打出了自駕車等於純5G應用的想法沒有意義，因為事實證明自駕車功能透過4G聯網也是可以實現，只不過5G技術能夠確保有更好的自駕車體驗。

另一方面，在林之晨上任後，台灣大便陸續與多家新創公司接洽合作，被問到未來將有哪些5G相關企劃會浮出檯面，林之晨則回應，目前還處於研發「原子彈」的時期，有許多內容不適合現在說出來；不過可以期待的是，台灣大將陸續引爆這些原子彈。

此外，特斯拉先前引進台灣後，便持續與台灣大進行車聯網合作洽談，但近期卻沒有進一步的動作，讓外界好奇雙方是否已停止合作；對此，林之晨則表示，台灣大一直都是特斯拉在台灣重要的電信合作夥伴，更進一步的合作內容目前仍在洽談中，但過程中仍不宜多加透露，不過能夠確定的是，雙方的合作未來一定會延伸到5G中。