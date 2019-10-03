大雅2消死／消防兄懊悔「成為他榜樣」　胞弟喪命父母惡夢成真

記者李忠憲、陳豐德／台中報導

台中大雅火警造成2名消防人員殉職，其中死者張哲嘉才剛跟女友論及婚嫁，才剛花了800萬元在台中龍井購屋，準備求婚迎娶美嬌娘，不料發生意外；也任消防員的胞兄透露，張哲嘉其實是跟隨自己的腳步，大學讀了一年後才重考進入警消行業，爸媽對兄弟倆也相當擔心，胞兄2014年在新店氣爆救災時跌落6樓深險些喪命，沒想到弟弟再次遇劫，卻沒能走出火場慘成焦屍。

▲台中市大雅區物流中心大火，前往救火卻不幸罹難殉職的消防隊員張哲嘉。（圖／記者林悅翻攝臉書）



胞兄張修銘在殯儀館受訪時表示，「其實是我自己先選擇這工作（消防員）就職的。」他向記者說當時因為覺得當消防有挑戰性、學的東西多又有穩定收入，訓練考試後成為正式消防員，而弟弟一開始選擇上大學先讀1年，後來發現所讀學系出路有限，且嚮往哥哥的生活才會重考，警專25期畢業後投入台中消防特搜隊服務，「可能是成為了他的榜樣」。

張修銘強調，當時有跟弟弟解釋消防人員工作的特殊及危險性，自己不僅擔心他的安全，「爸爸媽媽也擔心我們兩個，常常也是會互相鼓勵，也是會跟爸媽講說『會有訓練、會注意自己安全，現場長官也都會看狀況』，請他們安心，但這次現場狀況是怎樣現在也還沒釐清。」記者追問弟弟是否個性總是勇往直前，張修銘則說他是積極、樂觀、熱心的一個人，長官交辦的事情會處理好，不讓其他人擔心。

▼台中罹難消防隊員張哲嘉的哥哥張修銘。（圖／記者李忠憲攝）



其實張修銘自己也曾經在鬼門關前走一遭，2014年新北市新店一處社區曾發生氣爆，造成3死12傷，當時他摸黑在氣爆大樓內搜救，卻遭消防水帶絆了一下，從3樓跌落地下3樓的電梯井，所幸電梯井中有3公尺深的積水，大大降低了墜落時的衝擊力道，才僅受輕傷，送醫後無大礙。2年後張修銘請調台中，到春社消防分隊服務，孰料，一場火警卻奪走了同為消防員弟弟的性命，讓他感到悲痛萬分。

台中消防局透露，遭奪命的2名特搜隊員平時表現都相當優異，且其中張哲嘉則有11年的救災、救難經驗，也受過火災搶救基礎班、國際人道救援、救生教練、救助訓、游離輻射人員、高級救護員、化災搶救基礎班、化災搶救指揮官班等訓練。

特搜隊員張哲嘉，也參加過88風災、蘇花公路遊覽車翻落懸崖搶救、高雄氣爆、台南震災以及筏子溪沙洲受困等重大災害搶救。據了解，特搜隊員張哲嘉也有一個交往多年的女友，2人也已經論及婚嫁，還花8百萬元在台中龍井一帶購屋，沒想到竟傳出噩耗。

▼張哲嘉近期準備向論及婚嫁的女友求婚，家屬也於3日到現場招魂。（圖／記者鄧木卿攝）



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