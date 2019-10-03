南方澳斷橋案交通部和船東達成共識　林佳龍：協助打造全新漁船

記者游芳男、徐愷昕／宜蘭報導

南方澳跨港大橋坍塌進入第3天，為讓500艘船隻可以順利出港，軍方與港務公司合作徹夜進行水中切割作業，最終成功在48小時內搶通，3日上午9時25分漁船順利試航。目前所有救災工作已進入新階段，補償事宜也已與漁民順利達成共識，而臨時水路開通後將開始橋梁結構拆除清理及橋梁重建工程。

▲林佳龍到場說明南方澳斷橋後續補償事宜。（圖／記者游芳男攝）

南方澳斷橋事件發生至今已進入第3天，3日上午臨時航道開闢後漁船已陸續出海。第一岸巡隊表示，目前統計至17時止，南方澳出港漁船為88艘，進港9艘。交通部政務次長黃玉霖3日下午說明後續工程時提到，「因目前所有失聯漁工都已找到，臨時水路也已開通，後續將會進行橋梁結構拆除清理及橋梁重建的工程」。

有關橋梁結構的拆除在與工程單位初步討論後，因橋拱重500公噸丶橋面重1000公噸，拆除將不考慮水下爆破，會以切開拆解的方式來進行，另外，為方便作業進行，接下來會有1至2日的海上交通管制，這部分會事前與漁民朋友協商，盡量不影響大家出航。

此次斷橋事故造成新臺勝266丶366丶33號三艘漁船被斷橋壓毀，共六名漁工罹難，有關後續的處理事宜，江姓船主下午受訪時表示，「目前優先都以處理罹難者後事與移工家屬來台相關事宜為主，其他事情我沒有任何想法」，至於共二億多的漁船損失救償，他表示一切需與家族討論後才能決定。

針對此次斷橋事件的賠償事宜，在農委會主委陳吉仲的主持下目前已跟船主達成共識，林佳龍下午也到場說明，「目前已跟船主達成共識，將全力協助船主打造全新漁船，而其他受漁民受損的部分，將以四天來計算損失，總計一億兩千萬元，目前確定510艘船主符合標準可以來申請」。

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▲交通部政務次長黃玉霖說明南方澳跨港大橋拆除及後續重建工程。（圖／記者游芳男攝）