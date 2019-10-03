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影／「我想捐眼角膜」癌末妻忍痛拚命點眼藥水…死後照亮2盲人　尪心酸哭崩

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名罹患癌症末期的趙姓女子，一直希望自己能夠在過世後捐獻眼角膜，因此將這個願望記在手機裡頭，並且每天按照醫生建議點眼藥水，為的就是擁有健康的器官完成捐贈。趙女的丈夫李先生鼻酸地說，妻子在生命的最後階段已經十分難受，但是卻依舊忍痛保護好眼角膜，最終成功拯救了2位眼盲患者。說完便落下心疼的眼淚。

▼趙女忍著病痛，堅持點眼藥水保護眼角膜，最終完成心願。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼趙女忍著病痛，堅持點眼藥水保護眼角膜，最終完成心願。（圖／翻攝自看看新聞）

綜合陸媒報導，此事發生在河南省鄭州市，趙女上（9）月4日因為不敵癌症折磨，傍晚便不幸去世；她的丈夫李先生隨後聯繫了河南省立眼科醫院，說要捐獻愛人的雙眼角膜。李先生說，妻子在生命的最後階段，身體已經痛得非常難受了，她還是按醫生的建議，一直堅持滴眼藥水，為的就是保護好眼角膜。

▼李先生與受贈者碰面，替妻子的奉獻感到高興。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

▲▼李先生與受贈者碰面，替妻子感到高興。（圖／翻攝自看看新聞）

據悉，過了短短2天的時間，趙女捐獻的角膜就分別移植到2位患者眼中，他們手術後的恢復情況都十分良好，均已脫盲。李先生還去拜訪了其中一位受贈者，希望妻子的捐獻能夠讓更多人認識到角膜和器官捐贈的重要性；此外，他也想見證妻子終於完成願望的一幕，「這就是最後的貢獻，她肯定是非常欣慰的。」語畢，李先生便心疼地掉下男兒淚。

▼受贈者鞠躬向李先生道謝。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼李先生與受贈者碰面，替妻子感到高興。（圖／翻攝自看看新聞）

網友看完後也鼻酸留言，「真正的好人，一路走好」、「死後也要照亮他人，是偉人」、「我還沒看夠的景色就請你們幫我看吧，她一定是這樣想的」、「看完我都哭了」、「要好好珍惜健康的身體」、「願趙小姐來世不會再受折磨」。

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