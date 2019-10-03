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資源回收長期占用道路製造髒亂　環局警方清道專案恢復順暢

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▲桃園市平鎮區龍美路徐姓屋主長期占用道路放置資源回收物引發爭議，環保局3日會同警方執行清道專案清除。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區龍美路徐姓屋主長期占用道路放置資源回收物引發爭議，環保局3日會同警方執行清道專案清除。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區龍美路徐姓屋主，長期在自宅前堆放資源回收物，不但佔用道路且製造髒亂，由於附近就是忠貞市場，嚴重影響行人車流，警方勸導多次無效後，3日上午環保局會同警方、里辦公室執行清道專案，將回收物全部清除，還給市民行的空間與恢復市容。

▲桃園市環保局、平鎮警分局等單位3日執行清道專案清除龍美路佔用道路堆放資源回收物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市環保局、平鎮警分局等單位3日執行清道專案清除龍美路佔用道路堆放資源回收物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局交通組長劉邦誠指出，針對徐姓屋主長期在自宅前堆放資源收物，不但佔用道路也嚴重影響人車進出，附近住家也對屋主長期製造髒亂頭痛不已，環保局與警方多次針對徐姓住戶違規問題勸導，但均置之不理。

3日上午，環保局在警方優勢警力下，會同里辦公處執行清道專案，清潔人員迅速將佔用道路與堆積住宅回收物逐一清除，還給市民乾淨道路與恢復市容。

環保局表示，即日起將會同警方不定時執行「清道專案」，尤以路邊堆放回收物或各傳統市場周邊之人行道、騎樓被占據情形優先查報，若民眾不自行移除、改善，環保局清潔隊將會同警方，強制清除佔用物外，並依違反道路交通處罰條例第82條處以行為人1200元以上或2400元以下罰鍰。

▲桃園市環保局、平鎮警分局等單位3日執行清道專案清除龍美路住戶佔用道路堆放資源回收物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市環保局、平鎮警分局等單位3日執行清道專案清除龍美路住戶佔用道路堆放資源回收物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方則呼籲，若因回收物佔用車道、騎樓、紅磚道、人行道的行為造成用路人生命安全或其他事故狀況，除交通罰鍰外，還會吃上刑事官司，提醒市民注意，以避免觸法。

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