5萬顆蘋果一夜消失　主人驚呆：抓到賊先到果園幫採收

實習記者施怡妏/綜合報導

美國印第安納州拉波特市(La Porte County)一處蘋果園,園內約5萬顆蘋果,竟在短短時間內被盜採一空,就連地上也乾淨的一顆不剩,威廉斯果園(Williams Orchard)主人喬恩(Jon Drummond)表示,「嚇呆了!」

根據《WSBT》報導,蘋果園位於印第安納州波特市,果園主人喬恩今年夏天才買下這面積達135畝的果園。日前他開車去果園巡視金色蘋果樹(Golden Delicious apple trees)生長情況,發現果園內蘋果樹上空空如也,平常5顆蘋果就會有一顆掉在地上,但就連地上也沒有看到任何遺跡。起初喬恩認為,「可能是別的農場僱用新的工人,搞錯地址而誤摘了。」

經過調查後,並非是誤摘,而是真的有小偷潛入將蘋果盜摘,預估這5萬顆蘋果損失27,000美元(約新台幣83萬元)。喬恩表示,小偷應該是很熟悉果園的人,偷來的蘋果應該都賣給大盤商,或是賣給製作蘋果汁、蘋果醬的業者。

