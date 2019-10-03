5萬顆蘋果一夜消失　主人驚呆：抓到賊先到果園幫採收

▲蘋果園裡的一夕之間全被盜採光。（圖為資料照／記者陳冠竹攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國印第安納州拉波特市（La Porte County）一處蘋果園，園內約5萬顆蘋果，竟在短短時間內被盜採一空，就連地上也乾淨的一顆不剩，威廉斯果園（Williams Orchard）主人喬恩（Jon Drummond）表示，「嚇呆了！」

根據《WSBT》報導，蘋果園位於印第安納州波特市，果園主人喬恩今年夏天才買下這面積達135畝的果園。日前他開車去果園巡視金色蘋果樹（Golden Delicious apple trees）生長情況，發現果園內蘋果樹上空空如也，平常5顆蘋果就會有一顆掉在地上，但就連地上也沒有看到任何遺跡。起初喬恩認為，「可能是別的農場僱用新的工人，搞錯地址而誤摘了。」

經過調查後，並非是誤摘，而是真的有小偷潛入將蘋果盜摘，預估這5萬顆蘋果損失27,000美元（約新台幣83萬元）。喬恩表示，小偷應該是很熟悉果園的人，偷來的蘋果應該都賣給大盤商，或是賣給製作蘋果汁、蘋果醬的業者。

50,000 apples stolen from an Orchard in LaPorte County! I’ll have the full story tonight at 4:30. pic.twitter.com/Ec40VKufcV — Brooke O’Daniel WSBT (@BOdanielWSBT) 2019年9月25日

由於地面上沒有疑留任何蘋果，喬恩認為小偷應該是將布鋪在地上，利用搖樹讓蘋果掉下，再一起收集到箱子裡。實際上被盜的蘋果僅佔果園收成的5％，但因為沒有保險，果園的柵欄上是沒有裝上鎖的，任何人都可以輕易進入，只要打開大門就可以自由進出，若想要抓到小偷恐怕機率不大。

警方正在著手調查此案件，同時果園周圍也已經安裝攝影機，並將果園的門上鎖，以確保類似的事情不再發生。其他果園的主人幽默表示，「希望警方抓到嫌疑犯後，可以先請他們到果園幫忙採收，不要急著帶進牢中。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。