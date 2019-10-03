台股收盤下跌71點失10,900點關卡　三大法人合計賣超111.56億元

▲ 台股今天收盤下跌71點。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（3）日受到美股大跌影響，早盤一度下跌138點，但隨後跌勢收斂至百點以內，終場收在10,875.91點、下跌71.97點，跌幅0.66%，未成功收復10,900點關卡，今日成交量為1192.85億元。

三大法人合計賣超111.56億元，其中自營商賣超24.21億元，投信買超0.01億元，外資及陸資賣超87.36億元。

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電子三雄今日開盤也全部大幅下跌，但後來也都有縮小跌勢。股王大立光（3008）收盤4500元、跌幅0.66%；台積電（2330）以276.5元作收、跌幅1.07%；鴻海（2317）收72元、跌幅0.41%。

台新投顧副總黃文清表示，台股今日早盤受到美股影響大跌，但盤中由中小型電子股支撐，像是5G概念股等電子股撐盤。觀察5G相關個股表現，立積（4968）盤中漲停、智邦（2345）、宏捷科（8086）、統新（6426）、訊芯-KY（6451）、聯發科（2454）漲幅皆高於2%。

此外，黃文清指出，受到蘋果、華為新機銷售成績佳的帶動，以及部分選舉行情開始顯現，也都是讓指數回升原因。

黃文清認為，台股基本面良好，在亞股中表現也不錯，而下周又要開始放假，預期在放假前的四個交易日，指數將在附近震盪整理。