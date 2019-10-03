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大樂透中秋加碼明天全送出　還有1400萬獎金等你抱回家

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▲▼台彩，威力彩，彩券，集資，大樂透。（圖／記者許力方攝）

▲大樂透明天頭獎金額上看5.9億元，中秋加碼活動還有14組100萬等民眾抱回家。（圖／記者許力方攝）

記者紀佳妘／台北報導

大樂透頭獎已連摃19期，明（4）日頭獎獎金上看5.9億元，若一注獨得，將是今年大樂透最高的單注頭獎獎金。台灣彩券公司表示，大樂透中秋加碼加開「100組100萬元」獎項，截至本周二（10月1日）已累計送出86組100萬元，尚有14組等著民眾抱回家，民眾購買當期大樂透不但有機會對中高額頭獎，還可以對14組100萬元的中秋加碼獎項，等於買一張就有15次對獎機會。

根據台彩統計，大樂透中秋加碼加開「100組100萬元」活動，截至10月1日已實施9次開獎，累計開出86組中秋加碼100萬元，總中獎注數為102注，民眾仍有14組100萬元的中獎機會；這102位幸運對中100萬元獎項的民眾，其中有72人獨得100萬元獎金，一注獨得的比例高達84%。

請繼續往下閱讀...

統計指出，這102張中獎彩券平均單張投注金額為825元，74%採用電腦選號，而有13%的幸運兒是採用包牌方式抱走加碼獎金。此外，全國目前已有19個縣市開出大樂透中秋加碼100萬獎項，可說是全台遍地開花，開出注數前三名分別為新北市（20注）、台中市（17注）與台北市（14注）。

大樂透明日頭獎上看5.9億元，再加開最後一期中秋加碼14組100萬元，依中秋加碼實施條件，由當期所有中獎組數均分1,400萬元，各組再依中獎注數均分該組獎金。以今年端午加碼大樂透加開「100組100萬元」獎項為例，最後一期100萬元獎項尚有18組待送出，當期開獎有3組中獎，且均為一注獨得，因此由這3名幸運兒均分加開獎項總獎金1,800萬元，每人抱走600萬元，為原獎金的6倍之多。

台彩公司依銷售金額推估，明日開獎的大樂透預估當期銷售金額約為1.85億元，依機率計算，14組100萬元獎項約開出3組，若皆為一注獨得，最後一期對中加碼100萬元獎項的民眾，有機會抱走約467萬元的獎金，將為原獎金的4.6倍之多。

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