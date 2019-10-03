反對川普！蘋果CEO庫克力挺移民「夢想家」：多元背景帶來創新

▲蘋果執行長庫克（Tim Cook）出席最高法院，呼籲政府支持「夢想家」移民青年。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

蘋果執行長庫克（Tim Cook）於2日出席最高法院，反對川普想要終止《童年抵達者暫緩驅逐辦法》（DACA）的企圖，力挺從小就來到美國，被大眾稱為「夢想家」（Dreamer）的移民青年。他指出，蘋果目前一共雇用了443名「夢想家」，這些來自多元成長背景的員工，不斷為公司帶來創新與突破，「我們的國家歡迎來自全世界、想要為自己或家人爭取更好生活的人，不論他們的背景如何，因此才能享受空前的成功。」

庫克表示，蘋果在36州雇用了來自25個國家的443名移民青年，「我們並非出於善良或慈善才雇用他們，而是因為夢想家們體現了蘋果的創新策略。他們來自多樣的背景環境，展現出各種領域的技能與經驗，因此能夠從不同角度解決問題。」簡報中指出，「他們激發創造力，並且幫助推動創新，是我們之中最有行動力、無私的同事。」

▲庫克表示，蘋果有443名員工受惠於此移民計畫，讚譽多元背景的員工帶來驚人的創新。（圖／路透）

庫克表示，願意站出來參與最高法院手上最重大的案件之一，就是為了支持來自多元社群的443名員工，尤其當許多移民青年從小就隨著家人、父母到這裡落腳，「對於前來美國這件事沒有發言權，也不知道還有其他家鄉。」

據了解，這一份簡報代表了蘋果、庫克，以及零售暨人力資深副總裁歐布萊恩（Deirdre O’Brien）的立場。

▲川普想要廢除《童年抵達者暫緩驅逐辦法》，圖為庫克與川普。（圖／路透）

美國最高法院預計11月12日舉行辯論會，全案最晚必須在明年6月底以前做出裁決，但是當時正值總統大選選情最為激烈的時刻，民主黨籍候選人紛紛要求政府對「夢想家」採取行動，給予他們公民權利。

綜合《路透社》、CNN報導，歐巴馬政府2012年批准《童年抵達者暫緩驅逐辦法》（DACA），保護超過70萬名幼年就來到美國的非法移民，讓他們不必被驅逐出境，得到工作許可，但是仍無法藉此獲得公民身分。

川普2017年提議廢除《童年抵達者暫緩驅逐辦法》，2018年正式採取行動，微軟、加州大學（University of California）、各大工會、紐約、加州等各州政府對此表示質疑，美國100多家公司高層連署呼籲國會拯救此移民計畫。



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