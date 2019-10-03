不要把高雄市民當傻子！　民進黨議員重砲批韓：拿出男子氣概

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜決定參選總統以來，飽受各界批評，韓國瑜曾承諾，周一到周五專心市政，假日拼國政。民進黨議員黃文益就批評，周一到周五還是有國政行程在裡面，黃文益說「市長你真的不要一直把高雄人民當傻子，你是不是在利用高雄市的資源，行你競選總統的支持，其實大家都很清楚」。

▲民進黨高雄市議員黃文益。（圖／記者吳奕靖攝）

3日中午韓國瑜利用午休時間參加「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」，黃文益不滿，說好的市政、國政行程，大家根本就分不清楚。

▲韓國瑜出席「世紀領航翻轉台灣、選前100天記者會」。（圖／記者賴君欣攝）

為了區分市政和國政，韓國瑜曾說，周一到周五以高雄市政為主，周末就去其他縣市舉辦造勢或說明會，忙完後會立即回到高雄。不過這番話，在綠議員耳裡可不是這樣，黃文益說，他就是一到五某些時段還是必須要有國政的部分在裡面，那美其名用行政資源、市政資源去做包裝，根本是過度的濫用高雄市行政資源。

他痛批，倒不如就男子氣概一點，撇開高雄市的資源不要用，大大方方去競選總統，不然一下子市政、一下子國政，其實大家都分不清楚，到底你現在這個時段身分是什麼？這樣只是讓人看破手腳，原來韓市長真的不辭高雄市長一職，不是為了高雄市民，是為了你個人要選總統，方便你利用這些資源而已！

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