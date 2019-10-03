大雅2位消防員殉職　慈濟志工接力陪伴關懷

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

台中市大雅區中和六路物流中心鐵皮工廠，於10月3日1時45分發生火警，市府消防局立即派遣27部消防車、83名人員前往現場進行搶救，兩位參與搶救的消防隊員於凌晨3點22分失聯，消防局立即派遣快速救援小組(RIT)進入火場搜救，於8點8分及8點47分，分別尋獲2具大體。

台中地區慈濟志工在得知意外發生後，立即啟動關懷，除在「火場現場管制線外的休息區」設置服務中心提供礦泉水、麵包、水煎包，讓救災人員補充體力外，慈濟志工第一時間也送了100多份的早餐供救災人員補充體力。現場消防員打火救災疲於奔命，任務告一段落，消防員癱坐地上，慈濟志工趕緊送上麵包、冰豆漿補充體力。

慈濟基金會指出，兩位殉職勇消大體尋獲後送往殯儀館，志工也列隊雙手合十助念。在殯儀館現場，慈濟志工也同時準備礦泉水、麵包、便當供應。

慈濟基金會表示，慈濟志工在關懷救災人員的同時，也同時接力陪伴與關懷因公殉職勇消親友及膚慰痛失同仁的消防局人員，負責陪伴與關懷消防人員的慈濟志工李張貴珠說：「消防人員當初選擇投入消防工作，都有都抱著為別人生命財產犧牲的想法，所以在安撫與陪伴他們的時候，一時之間，受關懷的消防人員雖然面臨同事無常到來而感到難過，但在透過陪伴與關懷後，受關懷的消防弟兄也能慢慢安住創痛的心靈」。

慈濟基金會指出，中區慈濟志工將持續關懷仍在火場善後的消防人員，提供必要的餐飲服務。同時對於因公殉職的消防人員家屬、消防隊同事也將持續陪伴與關懷，希望透過陪伴與關懷，能讓家屬、同事心安。