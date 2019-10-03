　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

在太空看垃圾山、體驗登月50週年！14組神級創作「文化科技論壇」華山登場

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 2019文化科技國際論壇（圖／文化部提供）
▲「2019文化科技國際論壇」登場，鄭麗君體驗黃心健與美國NASA駐場藝術家安德森合製的作品《登月》。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

今年正好是人類登陸月球50週年，你思考過地球與月球的關係嗎？台灣知名VR藝術家黃心健與美國NASA駐場藝術家蘿瑞．安德森（Laurie Anderson）合製的作品《登月》；還有首次在台公開展出、屢獲世界VR獎的沈浸式動畫《Gloomy Eyes》，14件神級文化科技創作，將於「2019文化科技國際論壇」開放免費體驗！

▲▼ 2019文化科技國際論壇（圖／文化部提供）
▲《登月》中設計6個場景，讓人體驗漫步太空旅行，此為「石之玫瑰」，由法國童話小王子的玫瑰而來的靈感。（圖／文化部提供）

文化部主辦的「2019文化科技國際論壇」10月4日至5日在台北華山文創園區展開，今（3）日文化部長鄭麗君率先體驗現場14件文化科技創作，她對於黃心健與安德森的作品《登月》(To the Moon) 印象深刻，提到今年是人類登陸月球的50年，「這件作品重新讓我們思考地球跟月球的關係，也讓我們從太空的視野回過頭來看人類自身。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 2019文化科技國際論壇（圖／文化部提供）
▲《登月》中的「垃圾山」，曾有人建議，將月球當成核廢料的存放場所，因此想像如果有一天月球成為人類棄置廢物的世界⋯⋯。（圖／文化部提供）

鄭麗君分享，包括在場景裡有經過「垃圾山」，藉著太空旅行看待我們怎麼跟環境生活，還有很多人類文化相關故事的內容，因此這作品不僅僅是為了紀念人類登陸月球的科學行動，其實也是一種反思，帶出文化史跟反觀自身的人文視野，這就是一種用「人文思維」去引領科技發展非常好的作品，看了非常感動。

▲▼ 2019文化科技國際論壇（圖／文化部提供）
▲《登月》場景之一：DNA墓園。（圖／文化部提供）

另外還有首次在台灣公開展出的VR沈浸式動畫《Gloomy Eyes》，由宏達電HTC VIVE ORIGINALS與法國VR製作公司Atlas V聯合製作、屢獲世界VR獎項，鄭麗君說，從中體驗到一種不同的沉浸式，包括我們跟內容互動的關係，彷彿我們也成為一部分，這作品不僅是科技技術本身的突破，而是帶來一種藝術心靈跟視野新的可能、境界。

▲▼ 2019文化科技國際論壇（圖／文化部提供）
▲首次在台灣公開展出的VR沈浸式動畫《Gloomy Eyes》，屢獲世界VR獎項。（圖／文化部提供）

她也特別提及，國立傳統藝術中心為專業劇場工作者開發的「3D數位模擬預演系統」，可以為表演藝術工作者節省非常多的成本、摸索探索的時間。透過VR技術建立劇場藝術創新應用的全新模式，讓編劇、導演、設計、演出者可更精準瞭解舞台畫面與動線，事先溝通、整合想法，可說是善用科技媒介促進文化蓬勃發展，並以人文思維引領科技創新與應用的好範例。

▲▼ 2019文化科技國際論壇（圖／記者林育綾攝）
▲國立傳統藝術中心為專業劇場工作者開發的「3D數位模擬預演系統」，可以為表演藝術工作者節省非常多的成本、時間。（圖／記者林育綾攝）

而實踐大學團隊更運用科技和藝術創作，關懷生態環境，帶來《土地、河川，我們的典寶溪》一系列作品，有繪本、虛擬螢火蟲寶寶，虛擬螢火蟲能連結環保署或特定生態池、河川等偵測站的數據，透過螢火蟲發亮狀況，來判定水質和環境是否良好，目前開放興糖國小學生「認養」，隨時可以觀察，該計畫也還持續進行中。其他作品像是台灣鐵道歷史文化、野台布袋戲⋯等將科技結合文化、在地場景。

▲▼ 2019文化科技國際論壇。（圖／記者林育綾攝）

▲▼實踐大學團隊運用科技和藝術創作，關懷生態環境，帶來《土地、河川，我們的典寶溪》一系列作品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 2019文化科技國際論壇。（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 2019文化科技國際論壇。（圖／記者林育綾攝）
▲「虛擬螢火蟲」能連結環保署或特定生態池、河川等偵測站的數據，若正常發亮，表示水質和環境良好。（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 2019文化科技國際論壇。（圖／記者林育綾攝）
▲數位結合傳統的野台布袋戲。（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 2019文化科技國際論壇：吳明益作品《天橋上的魔術師》影視化，也即將運用科技重現已經不存在的建築。（圖／記者林育綾攝）
▲吳明益的小說《天橋上的魔術師》即將影視化，也將運用科技重現已經不存在的建築。（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 2019文化科技國際論壇（圖／文化部提供）
▲14件文化科技作品之一「台灣鐵道歷史文化：百年輪迴」。（圖／文化部提供）

鄭麗君表示，自己剛上任時，AR和VR的技術也有相當的突破，不過那時候體驗VR，都是進入像義大利古蹟，或是其他國家的內容；但如今在這14件作品中，看到許多是科技結合在地文化元素、故事，以及在地的文史、地景、生態等等的相關內容，也結合在地相關的應用思維，覺得國內的們感官學研在這幾年有相當的突破，在文化科技上的發展，整合了技術內容，甚至還有平台發展的計畫，顯示我們已經有發展出完整的文化科技發展思維。

▲▼ 2019文化科技國際論壇（圖／文化部提供）
▲ 鄭麗君(左）體驗14件文化科技創作，認為「文化」跟「科技」是互相推升的力量。（圖／文化部提供）

文化部這3年來一直支持文化科技的發展，她認為，從文明發展史來看，科技一直是支持文化發展的重要的載具、媒介，科技發展的思維也受文化的視野影響非常深，所以「文化」跟「科技」是互相推升的力量。

而台灣有許多創意的人才、豐沛多元的文化，也是科技王國，這兩股的力量如果能夠融合、共榮發展，並且讓科技促進文化的傳播跟發展；反過來也讓人文的思維引領科技的應用，相信台灣也可以成為文化科技的王國。

鄭麗君也說，科技最後都會回歸為人服務，為我們的創意、生活服務，包含對生態的關懷，「我們這種多元開放人文的視野，就是台灣最寶貴的力量，我相信這個力量可以回過頭來，引領科技本身發展的方向及應用的方式，所以應該讓創意人才能夠充分掌握數位科技，甚至以文化視野引領科技的發展。」

▲▼ 2019文化科技國際論壇（圖／文化部提供）
▲2019「文化科技國際論壇」14件作品，用科技結合在地文化元素、故事。（圖／文化部提供）

如今「文化科技論壇」邁入第2屆，邀請美國、法國、英國、奧地利、瑞士、加拿大等國際文化科技產業專業人士，以沉浸式內容、創新科技應用為論壇主軸，並邀請國內外文化科技產業菁英交流，暢談沉浸式內容製作與體驗、音樂科技、區塊鏈、穿戴式裝置、5G創新應用等8大主題。

活動也與國內44個跨產業公協會、113個企業合作，並集結10個創投加速器、育成中心及22個青創團隊參加，共辦理12場產業分論壇、8場文化科技沙龍及青創團隊Pitch與Match。此外，活動現場也展出14件文化科技的精采創作，期盼與國內業者一起帶動文化科技產業發展的創新和前瞻思維。

2019文化科技國際論壇Culture x Tech Next
地點：華山文創園區中4A、中4B館
國際論壇、展示體驗：10月4日至10月5日 
論壇詳細資訊請參考以下網址：https://cxtn.iiiedu.org.tw/ 

ET快訊
台鐵旅客落軌！區間車輾過「駕駛急煞」亡　學生目睹嚇傻
馬俊麟妻怒告王瞳「侵犯配偶權」　超慘夫妻現況曝光
馬俊麟還原「王瞳侵門踏戶」真相！現場鞠躬向老婆道歉
王瞳恍惚落淚道歉：我做錯了！　認「馬俊麟正宮開戰提告」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

內壢車站有旅客跌落月台遭撞斃！　台鐵桃園=內壢恢復行駛

婆婆朋友酸全職媽：妳肥很難看！又諷「只在家帶孩很閒」　網見婆婆作為噴淚

徵信業真人開箱！黑絲襪妹「拗出蜜桃S線」趴地辣翻　臉書曝光…本尊更正

在太空看垃圾山、體驗登月50週年！14組神級創作「文化科技論壇」華山登場

結婚5年生2寶！她心碎成生孩工具人　老公認「小三是兄弟」：雙吃6年了

周末變天！北東轉雨變涼「下雨熱區」曝　下周又有擾動醞釀

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮秋祭祝聖大典　蘇嘉全主祭

遠見／從只會跑到有意義的跑　陳彥博：我要為夢想奔馳

遠見／紀大偉：學會自我管理　更要抓緊同儕「救生圈」

繁星推薦增額不扣指考名額　明年起只增不減

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

5小奶貓暴風夜「受困排水溝」！救援隊爬人孔蓋暖心救援全收編

遊客樂拖海龜！蛇被膠帶捆嘴　保育中心動物淪「斂財工具」

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

挺韓大將杏仁哥號召罷免達初步門檻 韓粉嗆「顛倒是非」黃捷：予以尊重

擔心傷南方澳失聯移工不爆破　船主急哭：破壞我的船沒關係！

內壢車站有旅客跌落月台遭撞斃！　台鐵桃園=內壢恢復行駛

婆婆朋友酸全職媽：妳肥很難看！又諷「只在家帶孩很閒」　網見婆婆作為噴淚

徵信業真人開箱！黑絲襪妹「拗出蜜桃S線」趴地辣翻　臉書曝光…本尊更正

在太空看垃圾山、體驗登月50週年！14組神級創作「文化科技論壇」華山登場

結婚5年生2寶！她心碎成生孩工具人　老公認「小三是兄弟」：雙吃6年了

周末變天！北東轉雨變涼「下雨熱區」曝　下周又有擾動醞釀

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮秋祭祝聖大典　蘇嘉全主祭

遠見／從只會跑到有意義的跑　陳彥博：我要為夢想奔馳

遠見／紀大偉：學會自我管理　更要抓緊同儕「救生圈」

繁星推薦增額不扣指考名額　明年起只增不減

Gogoro VIVA綠牌電動機車試駕　平價、輕量、好騎、還有什麼？

南方澳斷橋案交通部和船東達成共識　林佳龍：協助打造全新漁船

謝罪全文／王瞳、馬俊麟爆哭20分鐘！　正宮曝「宣戰真相」強硬告到底

內壢車站有旅客跌落月台遭撞斃！　台鐵桃園=內壢恢復行駛

信義區41年大樓轉手賺900萬　房仲曝4字頭變7字頭真相

LIVE／郭台銘出席玉山科技協會年會　與張善政同桌

還不夠便宜？吳季剛人生首件豪宅設計　單價跌破百萬仍乏人問津

釜山紅毯／《雞不可失》被曬在一旁？　柳承龍「讓別人先走」原因暖炸

老婆提告王瞳！　馬俊麟「開記者會前才知道」：我要怎麼面對王瞳家人？

台北TOP 7人氣手搖飲！可不可紅茶令人上癮、黑糖珍珠鮮奶登必喝寶座

生活熱門新聞

Skoda車98加2百！員工：..

妻月領12萬！30K夫辭職「帶..

月破12萬！苗栗外送哥鐵人明細..

老婆床頭櫃有「尖頭姊夫」他震驚..

博愛座大媽狂找碴！台中妹帥解圍

想解鎖帳戶！請事假到銀行「等1..

低壓發展中！　2地區周末變天轉..

星宇空服員亮相！主打宇宙星際感

週末變天！下週颱風可能生成

北東周末再變天！下雨熱區出爐

南方澳大橋21年沒檢修！結構技..

對話曝！煞氣女嗆爆雇主「PO啥..

董座神隱25hrs？　港務公司..

父子把媽內衣「當彈弓玩」扯壞！..

更多熱門

相關新聞

Daniel Wong X Windows 10辦展

華裔設計師品牌Daniel Wong品牌在今年（2019）即將邁入第五年，設計風格大膽狂放的他，日前公佈了最新的跨界合作對象，竟然是電腦靈魂推手Windows 10。並且即日起於華山文創園區展開「Windows 10 X Daniel Wong 美不設限，想像實現」展覽，粉絲們快趁週末拍美照去！

國家鐵道博物館籌備處正式揭牌！

房仲吃誠實豆沙包有錯？一句「你可能買到最高價」惹毛屋主

漫畫曾被當成毒物！金漫獎得主感動

優人神鼓火災　文化部確定補助1500萬

關鍵字：

文化科技論壇華山1914文化創意產業園區華山文創園區華山文化部2019文化科技論壇黃心健登月Gloomy Eyes

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

快訊／頑童小春離婚呆寶靜！6年婚玩完

偷拍那英被一腳踹！女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

大雅惡火2消殉職　妻懷雙胞胎挺肚認屍淚崩

最醜星二代長大！塌鼻子暴牙→長腿妹

即／大雅惡火2消死　隊員淚崩高喊「敬禮」

台中勇消「父親節才公布喜訊」　困火場6小時殉職

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

《玩很大》元元曝「真實CUP」！

內幕！王瞳帶家人殺到馬俊麟家　阿姨嗆正宮

快訊／王瞳恍惚無神道歉！

比特犬搭車打瞌睡　爸伸手扶頭

即／台中2消防隊員困火場罹難

吳茂騰兇殘分屍女友仍判免死

更多

最夯影音

更多

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面