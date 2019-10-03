在太空看垃圾山、體驗登月50週年！14組神級創作「文化科技論壇」華山登場



▲「2019文化科技國際論壇」登場，鄭麗君體驗黃心健與美國NASA駐場藝術家安德森合製的作品《登月》。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

今年正好是人類登陸月球50週年，你思考過地球與月球的關係嗎？台灣知名VR藝術家黃心健與美國NASA駐場藝術家蘿瑞．安德森（Laurie Anderson）合製的作品《登月》；還有首次在台公開展出、屢獲世界VR獎的沈浸式動畫《Gloomy Eyes》，14件神級文化科技創作，將於「2019文化科技國際論壇」開放免費體驗！



▲《登月》中設計6個場景，讓人體驗漫步太空旅行，此為「石之玫瑰」，由法國童話小王子的玫瑰而來的靈感。（圖／文化部提供）

文化部主辦的「2019文化科技國際論壇」10月4日至5日在台北華山文創園區展開，今（3）日文化部長鄭麗君率先體驗現場14件文化科技創作，她對於黃心健與安德森的作品《登月》(To the Moon) 印象深刻，提到今年是人類登陸月球的50年，「這件作品重新讓我們思考地球跟月球的關係，也讓我們從太空的視野回過頭來看人類自身。」

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▲《登月》中的「垃圾山」，曾有人建議，將月球當成核廢料的存放場所，因此想像如果有一天月球成為人類棄置廢物的世界⋯⋯。（圖／文化部提供）

鄭麗君分享，包括在場景裡有經過「垃圾山」，藉著太空旅行看待我們怎麼跟環境生活，還有很多人類文化相關故事的內容，因此這作品不僅僅是為了紀念人類登陸月球的科學行動，其實也是一種反思，帶出文化史跟反觀自身的人文視野，這就是一種用「人文思維」去引領科技發展非常好的作品，看了非常感動。



▲《登月》場景之一：DNA墓園。（圖／文化部提供）

另外還有首次在台灣公開展出的VR沈浸式動畫《Gloomy Eyes》，由宏達電HTC VIVE ORIGINALS與法國VR製作公司Atlas V聯合製作、屢獲世界VR獎項，鄭麗君說，從中體驗到一種不同的沉浸式，包括我們跟內容互動的關係，彷彿我們也成為一部分，這作品不僅是科技技術本身的突破，而是帶來一種藝術心靈跟視野新的可能、境界。



▲首次在台灣公開展出的VR沈浸式動畫《Gloomy Eyes》，屢獲世界VR獎項。（圖／文化部提供）

她也特別提及，國立傳統藝術中心為專業劇場工作者開發的「3D數位模擬預演系統」，可以為表演藝術工作者節省非常多的成本、摸索探索的時間。透過VR技術建立劇場藝術創新應用的全新模式，讓編劇、導演、設計、演出者可更精準瞭解舞台畫面與動線，事先溝通、整合想法，可說是善用科技媒介促進文化蓬勃發展，並以人文思維引領科技創新與應用的好範例。



▲國立傳統藝術中心為專業劇場工作者開發的「3D數位模擬預演系統」，可以為表演藝術工作者節省非常多的成本、時間。（圖／記者林育綾攝）



而實踐大學團隊更運用科技和藝術創作，關懷生態環境，帶來《土地、河川，我們的典寶溪》一系列作品，有繪本、虛擬螢火蟲寶寶，虛擬螢火蟲能連結環保署或特定生態池、河川等偵測站的數據，透過螢火蟲發亮狀況，來判定水質和環境是否良好，目前開放興糖國小學生「認養」，隨時可以觀察，該計畫也還持續進行中。其他作品像是台灣鐵道歷史文化、野台布袋戲⋯等將科技結合文化、在地場景。

▲▼實踐大學團隊運用科技和藝術創作，關懷生態環境，帶來《土地、河川，我們的典寶溪》一系列作品。（圖／記者林育綾攝）



▲「虛擬螢火蟲」能連結環保署或特定生態池、河川等偵測站的數據，若正常發亮，表示水質和環境良好。（圖／記者林育綾攝）



▲數位結合傳統的野台布袋戲。（圖／記者林育綾攝）



▲吳明益的小說《天橋上的魔術師》即將影視化，也將運用科技重現已經不存在的建築。（圖／記者林育綾攝）



▲14件文化科技作品之一「台灣鐵道歷史文化：百年輪迴」。（圖／文化部提供）

鄭麗君表示，自己剛上任時，AR和VR的技術也有相當的突破，不過那時候體驗VR，都是進入像義大利古蹟，或是其他國家的內容；但如今在這14件作品中，看到許多是科技結合在地文化元素、故事，以及在地的文史、地景、生態等等的相關內容，也結合在地相關的應用思維，覺得國內的們感官學研在這幾年有相當的突破，在文化科技上的發展，整合了技術內容，甚至還有平台發展的計畫，顯示我們已經有發展出完整的文化科技發展思維。



▲ 鄭麗君(左）體驗14件文化科技創作，認為「文化」跟「科技」是互相推升的力量。（圖／文化部提供）

文化部這3年來一直支持文化科技的發展，她認為，從文明發展史來看，科技一直是支持文化發展的重要的載具、媒介，科技發展的思維也受文化的視野影響非常深，所以「文化」跟「科技」是互相推升的力量。

而台灣有許多創意的人才、豐沛多元的文化，也是科技王國，這兩股的力量如果能夠融合、共榮發展，並且讓科技促進文化的傳播跟發展；反過來也讓人文的思維引領科技的應用，相信台灣也可以成為文化科技的王國。

鄭麗君也說，科技最後都會回歸為人服務，為我們的創意、生活服務，包含對生態的關懷，「我們這種多元開放人文的視野，就是台灣最寶貴的力量，我相信這個力量可以回過頭來，引領科技本身發展的方向及應用的方式，所以應該讓創意人才能夠充分掌握數位科技，甚至以文化視野引領科技的發展。」



▲2019「文化科技國際論壇」14件作品，用科技結合在地文化元素、故事。（圖／文化部提供）

如今「文化科技論壇」邁入第2屆，邀請美國、法國、英國、奧地利、瑞士、加拿大等國際文化科技產業專業人士，以沉浸式內容、創新科技應用為論壇主軸，並邀請國內外文化科技產業菁英交流，暢談沉浸式內容製作與體驗、音樂科技、區塊鏈、穿戴式裝置、5G創新應用等8大主題。

活動也與國內44個跨產業公協會、113個企業合作，並集結10個創投加速器、育成中心及22個青創團隊參加，共辦理12場產業分論壇、8場文化科技沙龍及青創團隊Pitch與Match。此外，活動現場也展出14件文化科技的精采創作，期盼與國內業者一起帶動文化科技產業發展的創新和前瞻思維。

2019文化科技國際論壇Culture x Tech Next

地點：華山文創園區中4A、中4B館

國際論壇、展示體驗：10月4日至10月5日

論壇詳細資訊請參考以下網址：https://cxtn.iiiedu.org.tw/