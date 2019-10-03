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來趟西元2222！《未來編程所》沉浸式展演　民眾：新穎又好玩

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▲來趟西元2222！《未來編程所》沉浸式展演，民眾：新穎又好玩。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲來趟西元2222！《未來編程所》沉浸式展演。（圖／未來編程所提供）

▲想知道西元2222年的地球長什麼樣子嗎？來趟《未來編程所》就能找到答案。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

你知道西元2222年的地球長什麼樣子嗎？想知道的話，不用再等200年，現在只要來到《未來編程所》，就能找到答案！必應創造與Chill濪濪團隊攜手打造的《未來編程所》，以生動有趣的沉浸式展演，結合刺激五感的體驗方式，來喚醒民眾對於生態問題的關注。

▲來趟西元2222！《未來編程所》沉浸式展演。（圖／未來編程所提供）

▲必應創造與Chill濪濪團隊攜手打造的《未來編程所》，以生動有趣的沉浸式展演，喚醒生態關注。

參與民眾李先生表示，對這個沉浸式劇場之前就有聽說過，其實在百老匯、上海他們都非常多活動，而且票都是一票難求，這次聽到他們有辦，想說一定要來看看台灣辦得怎麼樣，沒想到超出我的期待非常多，在台灣來講，這是個很新穎，而且會讓大家覺得說有在用心去做的展演。

▲▼ 未來編程所（圖／記者劉亮亨攝）

▲參與民眾李先生表示，第一次在台灣看沉浸式展演，超出期待非常多。

故事體驗從搭乘時空巴士開始，接著進入未來編程所賽博市，透過與外星人的對話進入四大場域，每個場域都有主題人物、任務以及餐酒享用，還有幸運者才能夠體驗到的神祕關卡，處處都充滿驚喜，故事雖有原創的脈絡與情節設定，但經由體驗過程中，每位參與者與演員們互動、特殊道具的使用方式，以及每位參與者不同的情緒、不同的選擇，則會產出不同的故事結局，讓參與民眾大喊「太好玩了」！

▲▼ 未來編程所（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼進入未來編程所賽博市，透過與外星人的對話進入四大場域。

▲▼ 未來編程所（圖／記者劉亮亨攝）

參與民眾邱小姐表示，很融入在其中，第一次體驗這樣的展演，演員在自己面前演戲的感覺，自己好像也是演員的樣子，非常融入在其中，還會把一些環保議題扣到劇情裡面，覺得很有趣，另外李先生提到，演員都是非常年輕而且表演張力很夠，這樣的體驗是在以往的劇場，不管是音樂劇或是舞台劇都感受不到的。

▲▼ 未來編程所（圖／記者劉亮亨攝）

▲參與民眾邱小姐表示，非常融入在其中，還會把一些環保議題扣到劇情裡面，覺得很有趣。

故事設定是未來與現在的連結，在西元2222年地球即將末日時， 90分鐘的沈浸體驗，觀賞9位賽博市民零距離的近身演出，在精心打造的場景中，正視及反思環保議題，10/27以前走進未來編程所，開啟你的人類基因延續計畫。

▼10/27以前走進未來編程所， 90分鐘的沈浸體驗，開啟你的人類基因延續計畫。

▲▼ 未來編程所（圖／記者劉亮亨攝）

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