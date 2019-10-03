黃國昌爆斷橋檢測弊案　怒揭6頁契約書：一轉手賺624萬？

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者胡順惠攝）

記者胡順惠／台北報導

宜蘭縣南方澳大橋坍塌，奪走6條寶貴的性命。時代力量立委黃國昌2日指出，南方澳跨港大橋的橋梁檢測標案是「健行科大陳明正團隊」自己得標、自己監審、自己審查；3日更在臉書貼出6張合約書內容，痛批攸關公眾安全的橋樑檢測已淪為斂財手段。

黃國昌表示，2018年3月2日，健行科技大學非破壞檢測研究中心教授陳明正以自己的公司「萬喬豐工程技術顧問有限公司」，第三度以限制性招標的方式取得「107年度宜蘭縣橋梁檢測及縣、鄉道橋梁巡查作業委託服務」標案，決標金額1124萬5千元。

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黃國昌說，得標後陳明正旋即在同日將標案，轉包給健行科大非破壞檢測研究中心，陳明正一方面是公司負責人，另一方面也是健行科大非破壞檢測研究中心主任，「等於自己跟自己簽約」。

黃國昌指出，這一轉手，中間差額利潤高達624萬5千元。根本是以產學合作為名，利用學生為自己完成計畫標案，而獲取暴利。他說，攸關人命的橋梁檢測，竟然變成不肖團隊的斂財工具。這不僅是人禍，更是罔顧公安、無良撈錢的犯罪行為。

「現在，將全部契約書貼出。請問還要繼續說謊嗎？」黃國昌說，事情還沒結束，他還會繼續揭露下去，再說一次，他無法忍受攸關人命的「橋梁檢測」，竟然變成不肖團隊的斂財工具，這不僅是人禍，更是罔顧公安、無良撈錢的犯罪行為。