只有20%存活率！孕媽如廁「感覺到頭」急奔醫院　700克嬰奇蹟撐下來

Little Charlie McCluskey was given just a 20 per cent chance of survival at birthhttps://t.co/pU97V6VKft — The Daily Record (@Daily_Record) October 3, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

蘇格蘭一名21歲的媽媽考特尼（Courtney Smith）在懷孕的第23周時，意外的在上廁所途中產下了小孩，當時的嬰兒生長並不完全，體重甚至只有一磅8盎司（約700克），更被醫生認為只有20%的生存機會；不過讓人難以置信的是，在歷經過大大小小的手術之後，這名早產兒竟然成功的活了下來，並且健康的長大當中，讓考特尼跟老公直呼這是一場奇蹟！

根據《太陽報》報導，考特尼在接受採訪時表示，當她懷孕到第23周時開始出現不適的症狀，不過離她的預產期還有3個月之久，她也沒想過會出現早產的情況；事發當天在家裡的她感到痛苦和抽筋，想著去上個廁所緩解一下，卻意外地感受到小嬰兒的頭已經快露出來了！她開始瘋狂地大哭，並叫老公傑克（Jack McCluskey）帶她去醫院。

考特尼在到院後的一個小時內，將小嬰兒生了出來，但卻同時收到醫生的警告「嬰兒的存活率只有20%」，而且這名早產兒的體重只有700公克；她說，當時小嬰兒看上去像一隻小母雞，眼皮融合在一起，手指跟腳趾雖然都成形了，但皮膚超紅。讓人更崩潰的是，夫妻兩人還被告知，嬰兒的肺部跟小腦都沒有發育完全，很有可能會患有殘疾。

但這名被取名為查理（Charlie）的小嬰兒，卻奇蹟似的活了下來，儘管出生幾天之後遭受感染，但卻成功的挺過各項包括疝氣、雷射眼睛等手術，並在來到世界上的第4個月後與父母團聚，帶著氧氣罩回家；現在的查理還在慢慢成長當中，不過仍需要帶著氧氣罩以及助聽器，但他的爸爸媽媽卻對此感到欣慰，更稱這個小孩是一個奇蹟！

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