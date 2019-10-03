2歲童鎖暖氣車內5hrs熱死！　粗心媽開門見女兒「全身嘔吐物+灼傷」

▲ 朱妮的家人為她的喪禮募資。（圖／翻攝自gofundme）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國近來頻傳粗心家長將年幼的孩子鎖在車內，導致小孩喪命的悲劇，沒想到洛杉磯又傳出一起類似意外。一名年僅2歲的女童蓋著毛毯，獨自被關在開著暖氣的車內。5小時後，剛和朋友喝完酒的女童母親回到車上，便發現女兒滿身都是嘔吐物，活活被熱死。

《每日郵報》報導，2歲的朱妮（June Love Agosto）9月28日晚間被媽媽包著毯子，留在開著暖氣且窗戶緊閉的空間裡，車內溫度高達華氏70度（攝氏21度）。她34歲的母親當時正坐在朋友的車裡喝酒，不小心睡著後醒來才發現已經經過5小時。她打開車門便看見朱妮身上沾滿嘔吐物、佈滿燒燙傷，趕緊打電話求助。

等待醫護人員時，女子將朱妮放在草地上並往她身上潑水，試圖幫她降溫。朱妮被快速送往醫院，診斷出臉部、胸部及手臂都有燒傷，但心臟完全停止跳動，已經無法挽救。法醫判定，這是一場意外致死案件。朱妮的母親已經被警方拘留，正接受調查。

女子供稱，她曾經吸毒成癮，但現在已經戒毒，還有一名9歲的兒子，6年前被另一個家庭收養。洛杉磯治安官辦公室說明，已經蒐集這名母親及其他人的證詞，目前還未逮捕任何人。

另一方面，朱妮的家人在網路上為她的喪禮募款，在集資網站上寫道，「朱妮只有2歲，充滿活力且受到大家的喜愛。不幸的是，悲劇發生了，美麗的朱妮成為天堂裡的天使。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。