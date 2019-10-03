從「同婚」談老人照護　大安國中師寫《同婚的條件》獲文藝創作獎特優

▲大安國中國文老師郁雲龍的短篇小說《同婚的條件》獲得教育部文藝創作獎特優。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

看似是一篇同志戀情的小說，更是描繪老齡照護、多元成家。大安國中國文老師郁雲龍的短篇小說《同婚的條件》獲得教育部文藝創作獎特優。郁雲龍指出，最初會想要創作該作品時，是因為看到學校有很多沒有結婚的長輩，但是隨著年紀的增長，已無法獨立自理，這時找誰照顧他？郁雲龍認為，照顧他的未必是異性，可能是親密的同性友人，如果臨走前又想把財產留給最照顧自己的人，同婚可能就成了唯一的方法。

《同婚的條件》郁雲龍花了4個多月的時間構思、撰寫，小說是在描述一名女性長者遇到一名女性教師的故事，該名女性長者受傷進了醫院，而女老師在醫院照顧她，在照顧的同時，女長者感受到家人的溫暖，因此想要把自己的遺產留給女老師，而唯一的方法就是要有婚姻的成立，隨後兩人去戶政事務所辦理同性婚姻登記，但也因此被很多人阻擋，認為她們不是真正的同性戀者。

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▲教育班今舉辦文藝創作獎頒獎。（圖／記者崔至雲攝）

郁雲龍指出，小說也是要讓大家思考，同性婚姻最後真正結婚的都是同性戀嗎？而異性戀結婚，也都是因為感情嗎？他認為也不一定，所以該故事不只是在說明同志婚姻，題材也更接近老人照顧。

對於《同婚的條件》，評審也認為，小說不僅是同志戀情小說，更將老齡照顧、相濡以沫，同時也思考了多元成家的面向，從財產繼承，乃以血緣為依據，但血緣親屬一但失去情感關係，繼承意義到底是什麼？血緣以外，是否能站在人類情感上，探索另一種可能。

▲教育班今舉辦文藝創作獎頒獎。（圖／記者崔至雲攝）

評審也指出，司法院釋字第748號解釋施行法是在5月17日三讀通過的，但該篇小說在4月就投稿了，是有前瞻思維的一篇小說，這類小說不易撰寫，但作者娓娓道來，說寫女性在生命間為挫折下相互扶持依靠，雖無華采，卻深刻動人。