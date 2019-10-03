多問2次甜度冰塊　狂暴男客「怒往店裡砸飲料」店員全濕

▲ 客人不爽被問2次甜度冰塊，就怒摔飲料 。（圖／翻攝自爆料公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一言不合就砸杯！一名男客人日前疑似不滿手搖飲店員重覆詢問他甜度和冰塊，竟怒朝地板和店員身上砸飲料，液體直接噴濺店員滿身，令網友們看傻。

「就因為沒聽清楚，多問客人一兩次甜度冰塊，就要被摔飲料這樣對待？」一名飲料店女店員在臉書「爆料公社」中發文，她表示日前有一名男客到店裡買飲料，當時聽到男同事多問了幾次甜度和冰塊，沒想到對方就不爽大吼「你耳聾嗎？一定要人家這麼大聲嗎？」

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原PO指出，沒多久男子就先離開，不確定是不是去車上拿東西，但回來之後又莫名態度很差地問「啊我的飲料是好了沒」，接著就對男店員說「你是不爽嗎？不爽釘孤支（單挑）啊！」恐怖的是，男客下秒竟把2杯飲料砸向店裡，飲料四處噴濺，其中1杯直接波及到店員們和收銀機。

▲第2杯直接朝著店裡砸，店員都被濺濕 。（圖／翻攝自爆料公社）

女店員還補充，男同事並不是在櫃檯下方滑手機，而是在使用外送平台的平板，並沒有不認真上班，而他們在被砸的當下也已經有報警。

網友們看到影片後都傻眼了，紛紛譴責客人太誇張，「不預設立場，但是摔飲料就是不對」、「就算再有啥原因你也可以以後不再消費、甚至是法律途徑，但絕對不是做出摔飲料到人家店家的行為」、「太扯了吧這奧客」、「顧客至上但必須有理，如果是個人情緒問題，就不要出門波及無辜」。

然而也有人表示，即使男店員是在忙外送訂單，對方也不一定知道詳情，可能因此產生誤會；且文內僅有店家單方面說法，不免會有些爭議。雖然社團內目前已經看不到原文的蹤影，不過在「爆料公社」官網上仍可見截圖和影片。

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