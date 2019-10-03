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北捷取消8折優惠　北市允諾明年4月前評估「800元境內月票」

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▲台北捷運悠遊卡取消優惠。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北捷運悠遊卡取消優惠。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議會3日進行交通部門質詢，議員持續關心北捷調整電子票證8折優惠議題，議員陳重文要求市府取消8折優惠後，研擬800元台北市境內月票方案，嘉惠台北市民，增加民眾搭乘大眾運具意願。對此，交通局長陳學台表示，將在明年4月前提出初期報告。

北市議員鍾佩玲質疑，捷運8折優惠調整，是否會衝擊捷運運量，讓市民回歸私有運具？並呼籲捷運公司，針對佔比80%的短程旅客，盡速提出優惠方案，以及8折調整後的衝擊評估報告，並具體實踐2022年公眾運輸市占率達47%之施政目標。

鍾佩玲提到，本年度使用一般電子票證進出的旅客約佔總旅次的80%，大眾運輸定期票只佔20%，1280定期票的旅運次也已趨近成長停滯期，使用電子票證搭乘平均距離則逐年減短，代表大多數的旅客轉為短程居多。

對此，北捷公司總經理顏邦傑回應，調整優惠方案後，評估運量不會下降，北捷每年都進行運量預測，這幾年做出來的數據與實際差距都很小。陳學台表示，短程優惠還沒出來，併在忠誠優惠一起討論。

陳重文指出，民眾搭乘捷運需超過某些路線站點後，1280才有誘因，而這些站幾乎都落在新北市境內，他認為1280對多數台北市民較無感，反而新北市民受惠較多，因此他希望推動「北市境內卡政策」。

陳重文表示，建議規劃台北市境內使用「800元月票」，由於電子票證打8折政策調整，導致捷運公司一年少收30億。他分析，營運成本是177億，但本業收入僅164億，等於虧損13億，如果取消8折優惠後，收入將達到194億，扣掉成本還有17億，他認為17億可用於推動台北市境內800元月票，鼓勵台北市民。陳重文並補充，就是「小1280」的概念，比照現在1280月票公車、捷運、YouBike的優惠。

陳學台允諾，將做相關評估，但總質詢之前不會有結論，因為光是分析1280定期票就評估了一年半年的時間，盡量在下會期開議前有初期報告。

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