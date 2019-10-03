「橋梁檢測淪為斂財手段」　黃國昌公布合約書：還要繼續說謊嗎？

▲立委黃國昌質詢港務公司董事長吳宗榮。（圖／翻攝立法院直播網站）



記者呂欣玫／綜合報導

宜蘭南方澳大橋發生斷裂意外，立委黃國昌質疑，宜蘭縣政府每2年的橋梁檢測標案，都是「自己得標、自己監審、自己審查」的情況。他3日更貼出合約書表示，「現在將全部契約書貼出，請問還要繼續說謊嗎？」攸關公眾安全的橋梁檢測，已淪為斂財手段，這不僅是人禍，更是罔顧公安、無良撈錢的犯罪行為。

黃國昌2日透過臉書指出，宜蘭縣政府每2年都會有橋梁檢測標案，過去3次都是由陳明正代表的團隊，透過「限制性招標」取得標案，而且還是「自己得標、自己監審、自己審查」的情況。

黃國昌3日再貼出合約書表示，攸關公眾安全的橋梁檢測，已淪為斂財手段，昨天貼出的契約書，只是為了方便起見，沒有全部公開，「沒想到陳明正竟然不僅有臉否認，竟還無恥誣指我偽造！」、「現在將全部契約書貼出，請問還要繼續說謊嗎？」

黃國昌指出，以涉及本次南方澳大橋檢測的陳明正團隊為例，2018年3月2日陳明正自己的「萬喬豐工程技術顧問有限公司」，第三度以限制性招標的方式取得「107年度宜蘭縣橋梁檢測及縣、鄉道橋梁巡查作業委託服務」標案，決標金額1124萬5千元。

接著，黃國昌說，陳明正旋即在同日將標案，轉包給健行科大非破壞檢測研究中心，陳明正一方面是公司負責人，另一方面也是健行科大非破壞檢測研究中心主任，等於自己跟自己簽約，這一轉手，中間差額利潤高達624萬5千元，「根本是以產學合作為名，利用學生為自己完成計畫標案，而獲取暴利。」

黃國昌強調，事情還沒結束，他還會繼續揭露下去，「再說一次，我無法忍受攸關人命的「橋梁檢測」，竟然變成不肖團隊的斂財工具。這不僅是人禍，更是罔顧公安、無良撈錢的犯罪行為！」

▲黃國昌公布合約書。（圖／翻攝自黃國昌臉書）



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