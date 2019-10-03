慧洋海運Q3單季營收創新高　累計前三季每股賺2.78元全年營運樂觀

▲慧洋海運今（3）日發佈最新財報，今年第三季單季營收創史上新高。(圖／慧洋海運提供)

記者林淑慧／台北報導

受惠中美貿易戰暫緩與巴西礦場全面復工，散裝航運提前迎旺季。慧洋海運今（3）日發佈最新財報，第三季單季營收創史上新高，推升慧洋累計前三季每股稅前盈餘為0.29元，全年營運樂觀。

慧洋海運公告2019年9月合併營收為新台幣11.86億元，以功能性貨幣計較去年同期增加6.42%，另自結單月稅前淨利為新台幣186,546仟元，每股稅前盈餘則為0.29元。

請繼續往下閱讀...

慧洋主管分析，第三季受惠巴西礦場全面復工與美中貿易戰暫緩，使散裝航運提前迎旺季，BDI指數連續27日維持在兩千點以上高點，帶動慧洋第三季單季營收創歷史新高紀錄，亦有助於第四季換約上漲幅度，全年營運樂觀可期。

船隊佈局方面，慧洋表示將如預期規劃汰舊換新，第四季將再交付2艘符合最新環保法規的節能新船，全年總計5艘新船加入船隊，而明、後兩年也將再分別交付6艘、7艘新船；老舊船也將依市場價格逐步汰換處分，不僅能維持集團運力在最佳狀態，同時也有效挹注公司現金流。

展望後市，慧洋維持樂觀看法，除第四季傳統旺季表現可期外，2020年1月即將上路的限硫令預期將加速市場上老舊船舶拆解，產業供需結構可望持續改善，皆有助慧洋營運動能升溫，旺季可望延續至明年第一季。

►這款CP值很可以！