　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南方澳斷橋　蘇貞昌：查明原因「嚴以追究」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲南方澳跨海大橋坍方。（圖／記者林振民攝）

▲南方澳跨海大橋坍方。（圖／記者林振民攝）

記者蔣婕妤／台北報導

宜蘭南方澳跨港大橋1日上午9時30分發生嚴重崩塌，警消人員搜索多日後，終於在3日發現第6具遺體，受困船隻內的失聯漁工全數找到。行政院長蘇貞昌3日受訪時表示，針對這起事件搶救之後就是善後，查明原因後會嚴以追究。

蘇貞昌3日在行政院會中提到，對宜蘭南方澳大橋斷裂造成相關人員傷亡，深感遺憾、痛苦及慚愧，「我要代表政府向受難的外籍漁工表達哀悼，對於受傷的相關人員也祈望早日康復。」他提出五大方向進行相關作業，包含傷亡者慰、救助，以及恢復港區作業，還有漁民商家補償（助）、事故調查、橋梁重建及總體檢等。

蘇貞昌下午受訪時表示，對於南方澳大橋斷掉得不幸事件，尤其是離鄉背井為台灣經濟打拼的移工朋友，要特別表達致哀和致歉，相關善後一定會進最大力幫忙，給予相關補助，事發現場也要盡快善後，恢復正常運作。

針對港務公司挨批是肥貓單位，蘇貞昌回應，相關的橋樑應該有的檢修，有一定的程序，各個該負責的單位，搶救之後就是善後，然後就要查明原因，有責任得一定依照調查結果嚴以追究，橋梁保養是不是有疏失也包含其中，橋樑維護等責任論事故責任懲處是應該的。

針對嚴重事故誰會負起政治責任，行政院發言人Kolas Yotaka 指出，究責方面無所謂止血不止血，這座橋梁過去不論歷經多少政黨首長，現在政府會負起責任，包含針對人為疏失究責，現在政府不會推諉。她強調，現階段重點是釐清疑慮，還有全國無論中央或地方的橋梁是否安全，才是此刻的當務之急，「最後再重複，現在政府不會推諉，會負起所有的責任。」

其他人也看了這些...

► 南方澳大橋維修未列鋼索鏽蝕　黃國昌：花近千萬在「換燈」
► 用最快速度重建「南方澳大橋」　林佳龍：最慢3年內完工啟用
► 南方澳大橋坍塌　郭台銘捐1千萬、夏普社長戴正吳捐1百萬

南方澳大橋相關新聞...

► 南方澳大橋完整檢測報告曝光！　肇事關鍵「鋼索鏽蝕」沒列入
► 南方澳罹難漁工農委會給5萬慰問金　漁船損失補助方案最快今出爐
► 坍塌究責！宜蘭縣政府強調「屬航港局權責」：未委託縣府檢測

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
4短裙伴娘被壓床上「多手交疊摸胸」　男親友笑呵呵上下狂探
寵物旅館「忘記公貓沒結紮」　籠子全開「一夜騎5母貓」虛脫打點
快訊／洛陽停車場墜樓！男疑從8樓墜下無生命跡象
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

5小奶貓暴風夜「受困排水溝」！救援隊爬人孔蓋暖心救援全收編

遊客樂拖海龜！蛇被膠帶捆嘴　保育中心動物淪「斂財工具」

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

挺韓大將杏仁哥號召罷免達初步門檻 韓粉嗆「顛倒是非」黃捷：予以尊重

擔心傷南方澳失聯移工不爆破　船主急哭：破壞我的船沒關係！

北捷取消8折優惠　北市允諾明年4月前評估「800元境內月票」

朱家軍葉元之任韓競辦新發言人　葉元之：沒聽過「韓朱配」

南方澳斷橋　蘇貞昌：查明原因「嚴以追究」

選舉倒數100天！　韓國瑜射出穿雲箭喊：我民調支持度非常強大

快訊／台中2勇消殉職 蘇貞昌：從最優撫卹！幫助家屬善後

500漁船受困…國軍48小時搶通臨時航道　網蓋樓讚：動作真快、佩服！

僑委會派學者赴海外穩定僑社支持

邀郭台銘站台加持？　朱立倫：只要郭董願意我們都非常感恩

決戰100天／時力搶攻5%政黨票門檻　區域立委瞄準北部力抗民眾黨

金門議員訪高市議會喊「韓國瑜凍蒜」　黃文益：假參訪真輔選

北捷取消8折優惠　北市允諾明年4月前評估「800元境內月票」

朱家軍葉元之任韓競辦新發言人　葉元之：沒聽過「韓朱配」

慧洋海運Q3單季營收創新高　累計前三季每股賺2.78元全年營運樂觀

當蜷川實花遇上Hello Kitty　資生堂花椿餅乾推「最強聯名」

前桃園縣長劉邦友血案倖存證人鄧文昌涉貪　「無積極證據」判無罪

南方澳斷橋　蘇貞昌：查明原因「嚴以追究」

高齡捐血條件18年來首度鬆綁！未來一年只需「醫師面談一次」

獨／張大千贈畫失竊30年...驚現蘇富比秋拍1.5億元　國師女兒控「贓物罪」

Club Med培育台灣滑雪好手　李玟儀瞄準冬季青奧

給「朝陽」不要給「夕陽」　蔡育輝、蔡淑惠請黨中央為不分區注活水

痛擊畫面曝光！巨大輪胎組「一路彈跳」　撞進遊覽車頭瞬間…畫面全黑了

政治熱門新聞

獨／9退將受邀赴陸參加十一　憂..

黃國昌：宜蘭橋梁檢測得標、監審..

南方澳大橋21年未檢修！港務公..

黃之鋒要柯文哲對學生道歉.....

南方澳大橋21年沒檢測！港務局..

倒數百天韓國瑜：我民調非常強大

韓國瑜找周錫瑋當副手　31.6..

叫日本「大哥哥」　國民黨批：蔡..

訪台招商團員：若海地棄台，我把..

「吳郭會」掀郭粉退團潮！蔡沁瑜..

「蔡賴配」續加溫　最強組合拚擊..

韓國瑜競總：氣爆善款辦演場會「..

柯拿iPhone11自拍　網：..

沈富雄預測2024回歸「朱鄭之..

更多熱門

相關新聞

台中2勇消殉職 蘇貞昌：從最優撫卹！幫助家屬善後

台中市大雅區3日發生火警，2名救災人員不幸殉職。對此，行政院長蘇貞昌3日下午受訪時強調，一定要從優撫恤，幫助家屬善後工作。

國軍48小時搶通臨時航道　網狂讚：辛苦了

富邦成首支獲總統接見的SBL冠軍

2殉職消防英雄「遺體碳化」難辨識！

政院談斷橋：政府會負起責任！針對人為疏失究責

關鍵字：

南方澳橋垮蘇貞昌蔡英文徐國勇陳其邁

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／頑童小春離婚呆寶靜！6年婚玩完

偷拍那英被一腳踹！女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

大雅惡火2消殉職　妻懷雙胞胎挺肚認屍淚崩

最醜星二代長大！塌鼻子暴牙→長腿妹

即／大雅惡火2消死　隊員淚崩高喊「敬禮」

台中勇消「父親節才公布喜訊」　困火場6小時殉職

《玩很大》元元曝「真實CUP」！

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

比特犬搭車打瞌睡　爸伸手扶頭

即／台中2消防隊員困火場罹難

Jennie未P生圖「真實樣貌」現形

吳茂騰兇殘分屍女友仍判免死

大碗划算？他秤重打臉老闆…網全戰翻

更多

最夯影音

更多

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面