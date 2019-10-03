南方澳斷橋　蘇貞昌：查明原因「嚴以追究」





▲南方澳跨海大橋坍方。（圖／記者林振民攝）

記者蔣婕妤／台北報導

宜蘭南方澳跨港大橋1日上午9時30分發生嚴重崩塌，警消人員搜索多日後，終於在3日發現第6具遺體，受困船隻內的失聯漁工全數找到。行政院長蘇貞昌3日受訪時表示，針對這起事件搶救之後就是善後，查明原因後會嚴以追究。

蘇貞昌3日在行政院會中提到，對宜蘭南方澳大橋斷裂造成相關人員傷亡，深感遺憾、痛苦及慚愧，「我要代表政府向受難的外籍漁工表達哀悼，對於受傷的相關人員也祈望早日康復。」他提出五大方向進行相關作業，包含傷亡者慰、救助，以及恢復港區作業，還有漁民商家補償（助）、事故調查、橋梁重建及總體檢等。

蘇貞昌下午受訪時表示，對於南方澳大橋斷掉得不幸事件，尤其是離鄉背井為台灣經濟打拼的移工朋友，要特別表達致哀和致歉，相關善後一定會進最大力幫忙，給予相關補助，事發現場也要盡快善後，恢復正常運作。

針對港務公司挨批是肥貓單位，蘇貞昌回應，相關的橋樑應該有的檢修，有一定的程序，各個該負責的單位，搶救之後就是善後，然後就要查明原因，有責任得一定依照調查結果嚴以追究，橋梁保養是不是有疏失也包含其中，橋樑維護等責任論事故責任懲處是應該的。

針對嚴重事故誰會負起政治責任，行政院發言人Kolas Yotaka 指出，究責方面無所謂止血不止血，這座橋梁過去不論歷經多少政黨首長，現在政府會負起責任，包含針對人為疏失究責，現在政府不會推諉。她強調，現階段重點是釐清疑慮，還有全國無論中央或地方的橋梁是否安全，才是此刻的當務之急，「最後再重複，現在政府不會推諉，會負起所有的責任。」

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