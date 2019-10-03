Libra爭議不斷　傳Visa和Mastercard等盟友考慮退出Libra計劃

▲自臉書宣佈計劃推出Libra以來爭議不斷，現在連Visa、Mastercard等合作夥伴都重新考慮是否繼續參與Libra的事務。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

自臉書（Facebook）宣佈計劃推出Libra以來爭議不斷，受到各國監管機關質疑與抵制，現在連Visa、Mastercard等金融合作夥伴都產生動搖，重新考慮是否繼續參與Libra的事務。

據《華爾街日報》報導，在各國監管機關和銀行的極力反對下，這些金融合作夥伴不希望引起政府監管單位的注意和調查，所以拒絕公開支持Libra。

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臉書目前正與包括PayPal、Visa、Uber、Coinbase、Lyft、Mastercard、Vodafone、eBay和Spotify在內的27家企業合作。

由臉書創立的Libra Association表示，Libra的創立是為了讓數十億無法使用銀行帳戶的人能用虛擬貨幣進行交易。此外，臉書希望Libra Association的會員數到明年能增加至100個。

此前，臉書為了讓公眾放心Libra的財務結構，所以公佈Libra儲備貨幣組成比例，但德、法兩國仍宣稱將抵制虛擬貨幣以保護金融安全、投資者。

而且，兩國皆認為，臉書的計劃「似乎考慮不周」，並認為數據資訊的安全問題依然還沒有得到解決，不應在歐洲開放。而且，德、法代表也表示貨幣屬於國家主權，不應由私人企業掌握。

美國眾議院金融服務委員會主席沃特斯（Maxine Waters）也表示，臉書對用戶資料保護和使用一點都不謹慎。

雖然臉書努力宣稱Libra的安全性，但全球監管單位依然擔憂Libra的問世會對世界金融體系造成破壞性影響。

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