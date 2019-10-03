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給「朝陽」不要給「夕陽」　蔡育輝、蔡淑惠請黨中央為不分區注活水

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▲國民黨台南市立委參選人蔡育輝、蔡淑惠，懇請黨中央提出一份具有「五比」專業的「朝陽」不分區立委吸票機名單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市立委參選人蔡育輝、蔡淑惠，懇請黨中央提出一份具有「五比」專業的「朝陽」不分區立委吸票機名單。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

外界盛傳國民黨大老準備『卡位』不分區立委名單，台南市立委參選人蔡育輝、蔡淑惠，10月3日連袂召開記者會痛心表示，基層支持者聽到傳言不但罵聲連連，更嗆聲不投政黨票，2人請黨中央勿忘國父奮鬥救國遺訓，不要拿出一份「夕陽」不分區碎紙機名單。

第一選區立委參選人蔡育輝指出，中華民國能成為一個自由民主、繁榮進步的國家，國民黨居功厥偉，傲視全球的全民健保也是國民黨執政的政績，但不可否認國民黨已是個百歲政黨，加上民進黨不擇手段抹黑追殺，跟年輕人的距離也漸行漸遠，國民黨真的還有很大改革和進步的空間。

蔡育輝肯定吳敦義主席在總統提名初選前勇於退出的胸襟，但現在貴為黨主席，應與黨內各大老做出榜樣，在不分區立委名單上，給予有專業及論述能力的年輕一代更多機會，為國民黨引進新血，讓國民黨更有活力、更年輕化，以爭取年輕族群的支持。

第五選區立委參選人蔡淑惠，直言勤跑基層，深刻感受到鄉親恨鐵不成鋼的怒火，她認為大老卡位立委不分區名單傳言是假的，她不信大老們沒看到黨徽上青天白日象徵的黨國精神，更不信大老們不知國父孫文曾說：「非常建設前，必先有非常破壞」，革命是一種以破壞為手段，以建設為目的的行為。

蔡淑惠指出，這或許顛覆了國民黨這百年老店強調倫理、輩份、溫良恭儉讓的政黨政治常規，但放眼今日台灣的政黨生態，各政黨逐漸泡沫化，只剩大破大立、注入新血、脫胎換骨的國民黨才有能力與儼然是台灣第一大黨的民進黨相互制衡與取代，以避免集權政黨產生，這也才是防止政治腐敗、維繫台灣民主政治的希望。

蔡育輝、蔡淑惠強調，洪秀柱女元帥南征，讓我們看到了國民黨人勇於犧牲奉獻的創黨精神，但胡志強也說過大老們應該優雅的轉身，因此我們主張，中國國民黨的不分區立委名單，要重塑政黨形象，要強調用壯育青，超脫派系角力、拒絕政治分臧，我們中國國民黨和各政黨競爭政黨票，要有「五比」勇氣的不分區名單：一、比專業問政能力；二、比世代傳承的精神；三、比大刀闊斧的改革決心。四、比兩岸與國際視野的鏈結。五、比多元社會文化的代表性。

蔡育輝、蔡淑惠懇請黨中央不要拿出一份「夕陽」不分區碎紙機名單，請黨中央提出一份具有「五比」專業、改革、視野、多元且世代傳承的「朝陽」不分區立委吸票機名單，讓黨能永續經營，讓這些銳意改革的年輕世代進入國會，為中華民國注入活水，兩位立委參選人更將發起全國串連活動。

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