吳敦義選前換掉李哲華　連勝文：無私才是逆轉勝關鍵

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

對於去年選舉勝選操盤手、國民黨組發會主委李哲華在選前一百天遭撤換，調任智庫副執行長，國民黨中常委徐弘庭表示，選前換將是不好狀況，也是泛藍民眾希望國民黨團結時發生內鬥的傳聞，盼黨中央說明原因。對此，國民黨中央委員連勝文直言，徐弘庭有勇氣說真話，而「無私」才是國民黨逆轉勝關鍵。

連勝文3日透過臉書表示，徐弘庭能展現勇氣，在國民黨中常會講真話，實在不枉費多年對徐弘庭的支持，也證明國民黨中常委中絕對不是只有喜鵲，還有烏鴉。

▲徐弘庭。（資料照／記者楊亞璇攝）

連勝文指出，2001至2005年，國民黨度過非常艱苦的一段歲月，他0親眼見證，若不是因爲當時黨的領導層，從主席、副主席、常委到各級工作人員，秉持「無私」的精神，國民黨也不可能重新站起來，一步步從泛藍大團結，再贏得國會過半及立法院長，並取得兩岸議題主導權，也因而奠定二次政黨輪替的基礎。

連勝文認為，國民黨今日從形勢一片大好，到陷入困境，或許所有在舞台上的人，「無私」演出，才是最後逆轉勝的關鍵。

▲李哲華。（圖／記者邱顯燁攝）

國民黨中常會2日通過人事案，組發會主委李哲華調任智庫副執行長，而組發會主委一職則由副秘書長杜建德兼任。

親吳人士表示，李哲華協調不利，引發挺吳派不滿，之後「夫人派」派出黨副祕書長杜建德介入處理，但卻把事變得更複雜，杜建德卻認為是李哲華從中作梗。

面對外界質疑，吳敦義第一時間回應，「沒有人吃虧」，更不否認將自己列為不分區第一，明顯眼前目標是國會龍頭，整合藍軍山頭他卻不著急，而剷除異己、殺雞儆猴才是首要工作。

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