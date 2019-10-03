眼睛「直盯打工妹」！　噁男半身藏廣告板...手竟放下身狂動

記者黃心瑀／綜合報導

南韓光州市一處大樓日前出現令人震驚的一幕！一名年輕男性站在大樓電梯旁，半身藏在廣告刊板後方，手卻放在男性生殖器的地方，疑似在自慰；最令人傻眼的是，他眼睛所注視的位置，竟是正在一旁商家打工的女職員，而他的所作所為也被監視器全數拍下。

根據南韓媒體「인사이트（insight）」報導，這起事件發生在光州市新昌洞（Sinchang-dong，音譯）的一棟大樓裡，1日下午約莫6點時，一名男性躲藏在防火門前、廣告板後的位置，眼睛不知道望向哪裡，但左手卻放在褲檔的部位，看起來就像是在自慰。

揭發此事的臉書「광주충장로ᆞ구시청대신말씀해드림」公布了相關照片，並表示，這名男子正在看的地方，即是一旁商家裡一名正在打工的女性；商家雖然當下有發現男子的不當行為，但因為男子看起來年紀很輕，再加上又是初犯，所以並未報警處理，但下一次若有發生一樣的事情而且被抓到，就會馬上報警。

報導中指出，在經過insight記者實際採訪後，原本被認為是被害商家的網咖相關人士表示，男子所駐足的地方，跟他們的網咖所在的大樓位置相同沒錯，但男子看向的地方並非他們店內，而是位於正對面的另外一家店，希望不要造成大家的誤會。另外，根據南韓法律規定，在公共場合有過度的肢體接觸，或是露出身體特徵部位者，將會被處以1年以下的有期徒刑，以及500萬韓圜（約14萬元台幣）以下的罰金。

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