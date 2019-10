驚見「發紫男童」！啦啦隊員聽求救聲秒跳花車　哈姆立克法救命

▲泰拉(圖右)在危機發生時立刻發揮過去學到的急救招式。(圖/翻攝自臉書/Tyra Winters)



記者丁維瑀/綜合報導

美國德州17歲啦啦隊隊員泰拉(Tyra Winters)日前跟著夥伴站在花車上,當時她正慶祝一場遊行,突然聽到底下有人在求救,接著她發現有名男童的臉非常紅,立刻跳下去執行哈姆立克法,救了孩子的性命。男孩的母親對此非常感激,讚許少女是救命恩人。

泰拉就讀羅克沃爾高中(Rockwall High School),事發當時她與啦啦隊隊伍站在花車上,旁邊還有足球隊員,儘管氣氛相當熱鬧,她卻聽到有女子在求救,低頭看才發現有名男孩臉頰脹紅。

得知有人需要幫助,泰拉立刻從花車跳下,跑去男童身邊查看狀況,旁邊還有孩子的母親,「當時他已經有點發紫了。」她抱起男孩並執行哈姆立克法,對方隨後吐出食物,沒有大礙。

