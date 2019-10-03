驚見「發紫男童」！啦啦隊員聽求救聲秒跳花車　哈姆立克法救命

▲泰拉（圖右）在危機發生時立刻發揮過去學到的急救招式。（圖／翻攝自臉書／Tyra Winters）



記者丁維瑀／綜合報導

美國德州17歲啦啦隊隊員泰拉（Tyra Winters）日前跟著夥伴站在花車上，當時她正慶祝一場遊行，突然聽到底下有人在求救，接著她發現有名男童的臉非常紅，立刻跳下去執行哈姆立克法，救了孩子的性命。男孩的母親對此非常感激，讚許少女是救命恩人。

泰拉就讀羅克沃爾高中（Rockwall High School），事發當時她與啦啦隊隊伍站在花車上，旁邊還有足球隊員，儘管氣氛相當熱鬧，她卻聽到有女子在求救，低頭看才發現有名男孩臉頰脹紅。

得知有人需要幫助，泰拉立刻從花車跳下，跑去男童身邊查看狀況，旁邊還有孩子的母親，「當時他已經有點發紫了。」她抱起男孩並執行哈姆立克法，對方隨後吐出食物，沒有大礙。

On Sept. 18, Cheerleader, #TyraWinters, a 17-year-old senior at #RockwallHighSchool, jumps off float to save #ChokingBoy during homecoming parade.#NicoleHornback, said her 2-year-old son, #Clarke, was choking on a piece of candy.https://t.co/H5nSOXeoIp — R.C. Jackson (@RCJackson0045) October 3, 2019

2歲男孩名叫克拉克（Clarke），當時被糖果嗆到，母親妮可（Nicole Hornback）表示，她嘗試過哈姆立克法，然而沒有成功，「我只是在人群中跑來跑去，想把他交給任何人。」她不忘稱讚泰拉非常勇敢。

泰拉則表示，幾年前，她母親教過她哈姆立克法，自己也很高興能夠幫助男孩。三人於1日相聚，泰拉緊緊擁抱妮可，畫面相當溫馨。

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