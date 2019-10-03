他揪4友尬80罐啤酒　嗨玩「漂白水洗頭＋剃眉」…隔天喉嚨全堵住變沙發臥屍！

▲艾文思酒後被朋友倒漂白水、剃眉毛，隔天猝死沙發。（圖／翻攝自當地警方下同）

記者陳亭伃／綜合報導

英國薩默塞特日前發生一起年輕人集體喝酒，最後卻變成命案的意外。死者25歲的艾文思（Martyn Evans）當時找來4個朋友，一起到近郊的住處一起飲酒作樂，5個人喝掉80罐啤酒的夜晚相當嗨，艾文思最後不勝酒力，被朋友們各種捉弄，一群人鬧哄哄的離開，卻沒想到艾文思無聲無息的猝死沙發上。

根據英國《每日郵報》報導，艾文思當晚與4個朋友一起喝酒開趴，但最後艾文思被灌到不省人事，一群人也玩得相當瘋狂，兩個男生與兩個女生分別拿出刀片企圖刮掉艾文思的眉毛，並且將漂白水倒在他的頭上，接著在鼻孔上放了一根香蕉，拍了張瘋狂照片。

就在隔天凌晨一群人準備想要離去時，聽到已經酒醉的艾文思已經放聲打呼，但卻沒想到另位留宿的朋友卻在不久後，發現艾文思狀況不對，甚至已經沒有呼吸，立即報警求救。警方到場時，發現死者身上蓋著白色羽絨被，上半身幾乎都是嘔吐物，也沒有呼吸。

▲艾文思猝死的房子。

警方在艾文思的包包裡找到證件，並且通知家人，當天晚上一起開趴的友人接到消息後，也相當震驚。警方要求出示當天拍攝的影片，推敲艾文思的死亡時間，大約已經死亡超過兩小時，「當我們摸到死者時，他的身體已經僵硬」。

艾文思的友人表示，當天在艾文思喝醉之後，確實想要捉弄的刮掉眉毛、在頭上倒漂白水，但是接著有說要不要幫他清理。法醫解剖時，發現艾文思的死亡原因恐怕是因為嘔吐物卡在喉嚨窒息而死，雖說頭皮有些過敏紅腫，但不足以證明是因漂白水身亡。

艾文思的養母接到相信後，崩潰表示「7個月時就收養他，他是一個很幽默的孩子，現在他離開了我會非常想念他！」而4名朋友則是被以傷害罪起訴，判18個月社區服務、心理治療。

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