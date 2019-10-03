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先探／台股Q4季後賽

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（圖／先探投資週刊 提供）

總體經濟成長趨緩與資金寬鬆相互抗衡，然而加權指數隨著龍頭台積電市值寫下歷史新高，搭配第四季作夢行情正式啟動，盤面類股維持健康輪動，或將有利於挑戰11000點以上。

文／黃俊超

美股與台股在十月第一個交易日兩樣情，美國ＩＳＭ製造業ＰＭＩ連兩月萎縮，九月下滑至四七．八，不僅遠低於經濟學家預期的五○以上，且創下二○○九年六月以來最低，經濟成長放緩跡象越來越明顯，使得股市跟著走跌，不過，經濟數據疲軟，也讓市場預期聯準會十月降息一碼的機率，攀升至六成以上。

回到台股來看，加權指數在龍頭台積電市值續創新高、股王大立光重返四五○○元推升下，再次點燃挑戰一萬一千點心理關卡戰火。每年第四季至隔年第一季，是台股最容易上漲的時期，作夢行情加上作帳的可能性，指數歷經五個月高檔盤整過後，台積電依舊是台股逆勢衝關的唯一解答。

請繼續往下閱讀...

資金回流為經濟成長推手

美中貿易戰已經持續超過一年，雙方互相祭出懲罰性關稅，對經濟造成嚴重干擾，中國商務部長鍾山表示，外貿直接或間接帶動就業人口超過一．八億，中國外貿目前面臨前所未有的挑戰，企業處境艱難。雖然第十三輪談判將於十月第二周舉辦，近日雙方互相釋出善意，但是市場多不認為能夠達成臨時協議。

近月連續兩個邦交國與台灣斷交，然美國聯邦參議院外交委員會，通過「二○一九年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」，展現美國的態度，而貿易戰也使得回流台灣投資金額不斷增加，寶華經濟研究院與央行上調今年台灣經濟成長率分別為二．三％與二．四％，台商回流效應將成為推升成長的主要力量。

外資於八月賣超上市市場一二一二億元，加權指數最低來到一○一八○點，不過隨著九月轉為買超八九七億元，且多集中火力於權值股尤其台積電，金融股則持穩，帶動指數沿著短期均線向上彈升。台股前三季的漲幅，其實都集中在今年前四個月，五至九月則是以一○五○○點為中心、上下五○○點震盪。

關鍵的第四季，在美中貿易戰不再惡化，或出現其他重大變化的前提下，加權指數的周與月ＫＤ指標皆持穩向上，均線則已轉為多頭排列，法人也持續回補持股，加上全球資金維持寬鬆與資金回流加持下，預期加權指數是有突破性表現的機會，科技類股仍將是多頭重兵所在，金融與傳產績優股則伺機表態。

類股維持良性輪動

台積電目前市值占比將近二一．八％，代表著台積電每上漲一元，大盤大概上漲八．七點；換句話說，十月第一個交易日台積電的大漲，占整體上漲幅度超過五成，然漲跌家數比約為六比四，未如過往加權指數上漲超過一個百分點那樣的普天同慶，另外一個原因，就在於上櫃市場漲幅僅約上市的三分之一。

台積電與大立光聯手拉抬加權指數，廣大的蘋果供應鏈也在新品問世後，雖不驚艷但至少維持一定溫度，原先強勢的散熱、網通、ＰＣＢ等類股，依舊維持高檔震盪，良性輪動有利延續多頭格局，近期則輪動到基期相對偏低的類股展開補漲，尤其可留意去年創天價後，歷經大波段修正整理後的被動元件。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2059期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載
（圖／先探投資週刊 提供）

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