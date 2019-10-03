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男打羽球突倒地　「秒做CPR」救回急性心肌梗塞！消防局要找恩人　

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▲男打羽球突倒地　「秒做CPR」救回急性心肌梗塞！消防局要找恩人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣消防局要尋找2日在竹北高鐵附近的羽球館，為患者施作CPR的熱心民眾。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子在打羽毛球時失去意識昏倒在地，一旁熱心球友趕緊呼叫119並為他施作CPR直到救護員接手，救護員接手後除了繼續施行CPR外在為他以AED實施電擊，患者終於在送上救護車前恢復意識。經醫生檢查後發現，這名患者竟是患有急性心肌梗塞，若非當時有熱心球友為他施作CPR，即使等到救護員將他送到醫院也是回天乏術，新竹縣消防局非常感謝這名熱心球友，除了有勇氣還有正確的急救知識，由於不知其身分，消防局也廣發訊息，希望能找到這名「好心人」以表感謝之意。

新竹縣119指揮中心於2日晚間8時許，接獲民眾報案指出竹北高鐵附近羽球館內有民眾突然倒地抽搐且有疑似癲癇症狀，119救護員到場後，發現現場已有1名熱心球友正在實施CPR，救護員接手評估後，發現該患者仍無呼吸、心跳，立即貼上自動體外心臟去顫器(AED)監測，並實施電擊，患者終於恢復自主呼吸、心跳，救護員緊急將他送往竹北東元醫院接受治療，經急診醫師執行心電圖檢查後懷疑患者為急性心肌梗塞(AMI)患者，隨即安排心導管手術，目前患者意識清醒於心臟科加護病房持續治療中。

▲男打羽球突倒地　「秒做CPR」救回急性心肌梗塞！消防局要找恩人。（圖／記者陳凱力翻攝）

光明消防分隊救護員黃志樺、黃皓賓、及志工卓業堃表示，到場時見到一名熱心球友已經在做CPR，經檢傷發現患者仍無呼吸、心跳，救護員在接手後繼續CPR、裝置AED，所幸經AED電擊2次後，患者在推上救護車前就恢復心跳且張開眼睛。

消防局緊急救護科長劉彥承指出，心跳停止患者血液循環停止，如沒立刻進行CPR維持循環，6分鐘內即會造成腦部缺氧，就算到醫院救回，仍會產生許多後遺症甚至變成植物人，郭男心肺功能停止時在現場球友和救護員持續進行CPR，維持血液循環及 AED電擊器後，他的心臟在恢復正常跳動後，才有可能讓腦部未遭受損傷。

▲男打羽球突倒地　「秒做CPR」救回急性心肌梗塞！消防局要找恩人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲左起黃皓賓、黃志樺、卓葉堃。

劉彥承說，這名急性心肌梗塞患者能夠順利救治，要多虧了熱心球友在最短的時間為患者施作標準CPR，消防局目前正透過各種管道在尋找這名球友，希望能給予當面表揚，謝謝他能第一時間按壓讓患者能保有一線生機交給救護人員接手。

東元醫院副院長林鎮宇表示，「到院前無呼吸心跳」的患者送至醫院急救雖然很多，但實際上能順利存活並健康出院的人非常少，原因是多數患者在心臟停止到救護人員到達前，沒有人及時給予CPR施救；當民眾出現胸悶、胸痛、手麻、冒冷汗等症狀時，有可能是心肌梗塞的前兆，以這名患者的症狀，研判屬於「致命性的心律不整」，能夠立刻進行CPR，並以AED進行電擊讓心跳恢復，且及時送醫打通血管，順利救回一命，可說是連過五關的奇蹟。

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