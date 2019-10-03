首例！二戰後喪失日本國籍　3台灣人提訴訟：想作為日本人死去

▲3名台灣人要求日本政府恢復他們的日本國籍。（示意圖／路透）

記者林瑩真／編譯

3名台灣人提告日本政府作法不當，因為他們出生於日本統治時期，卻因為二戰結束喪失日本國籍，要求恢復日本國籍。此訴訟將於近日於日本大阪地方法院受理，成為史上第一例要求恢復日本國籍的訴訟。

綜合日媒報導，3名台灣人分別為97歲的楊馥成、92歲的林余立、85歲的許華杞，出生於日本統治時期的台灣，卻因為二戰結束後，日本政府放棄台灣領土權而失去日本國籍，近日將向大阪地方法院提出訴訟，要求日本政府承認擁有日本國籍。

根據日本最高法院1962年12月的判例，在日本與台灣1952年8月的中日和平條約生效後，台灣裔日本人（指父母其中之一是台灣人且有日本國籍）喪失日本國籍。但3人主張，聯合國世界人權宣言說明「任何人的國籍不得任意剝奪」，因此日本政府未經他們同意，不可剝奪他們的國籍。

▼97歲的楊馥成。

3人向日本政府訴求，「現在的我和出生時並未改變，都是日本人，我堅持要擁有日本國籍。」甚至楊馥成還表示「最後想作為日本人死去」。日治時期的台灣人要求恢復日本國籍，此訴訟將會成為日本首例。

另外，原告代理人、律師德永信一表示，日本政府因顧慮中國，始終沒正視台灣的情況，此訴訟是切實的人權問題，應該確實聆聽用有日本認同意識之人的心聲。

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