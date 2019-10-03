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做「人肉凍」分送！80歲恐怖嬤隨身「帶斧頭」　宰殺2房客+8歲童

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▲▼鋸子示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲警方在索妮亞家中找到帶有血跡的鋸子跟刀。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

俄羅斯女子索妮雅（Sonya Sipataya）雖然已經高齡80歲，但骨子裡卻是一名不折不扣的恐怖殺人魔。據悉，向索妮雅租賃房子的2名房客、一名8歲小女孩都是他的手下亡魂，最恐怖的是，將人殺害之後，她還把人肉割下做成「肉凍」，分送給附近的小孩和鄰居吃，行徑令人髮指。

根據《太陽報》報導，這起駭人聽聞的事件發生在俄羅斯哈巴羅夫斯克（Хабаровск）的Berezovka村落中，52歲的瓦希里（Vasily Shlyakhtich）是索妮雅的房客，他在今年一月時失蹤，隨後屍體殘肢在當地的一處垃圾桶裡被發現；警方循線搜查，並在索妮雅的家中發現殘留受害者血跡的刀子和鋸子，因此將人以嫌疑犯的身分逮捕。

現年80歲的瓦希里曾在屠宰場工作，剪了一頭像男人的短髮，喜歡穿著迷彩裝，再加上低沉的嗓音，讓看到她的人都會誤以為是名男性。當地人塔季揚娜（Tatyana）表示，瓦希里時常拿著斧頭在路上走，還會定期殺死附近的貓咪，儘管這些貓咪從不打擾住戶；最令人感到奇怪的是，瓦希里常常表現出不友善的模樣，但經常會空出時間為當地孩子做飯，而且端出來的總是肉類菜餚，有時候她也會將這些「肉凍」分送給鄰居，而塔季揚娜的老公總是說「最好不要吃這些菜，因為你永遠不知道是怎麼製成的！」

報導中指出，警方在索妮雅家的冰箱裡發現人類內臟，並證實嫌犯用被害者的肉，做成菜餚分送給其他人吃。此外，索妮雅在調查中承認自己一共犯下3起殺人案，除了瓦希里之外，她曾經在2005年12月時用冰淇淋，誘拐一名8歲女孩並將人殺死，2013年時，殺掉另一名83歲的女性房客。目前尚不清楚，索妮雅有沒有食用過這些受害者的人肉，而根據當地人的說法，近年來還有好幾人在村落裡消失，不見蹤影。

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