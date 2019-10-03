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前桃園縣長劉邦友血案倖存證人鄧文昌涉貪　「無積極證據」判無罪

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▲前桃園縣長劉邦友官邸血案倖存證人鄧文昌，擔任議員期間遭控涉貪案，地院判處無罪。(圖／達志示意圖）

▲前桃園縣長劉邦友官邸血案唯一倖存證人鄧文昌，擔任議員期間遭控涉貪案，地院判處無罪。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園縣長劉邦友官邸血案中唯一倖存證人鄧文昌在1995年至1997年間擔任縣議員期間，與時任議員的林正峰、呂邱葉、曾榮鑑、王唯任、邱德順、林光華，遭指控涉嫌收取林姓廠商回扣被檢方提起貪污公訴案，地院2日以除林姓廠商證詞與筆記本外，並無其他積極事證，且林先後證述情節歧異空泛，地院判決鄧文昌等7人無罪；據指出，劉邦友血案關鍵證人鄧文昌家人與律師同意地院繼續審判，是判決出爐的關鍵主因。

桃園地檢署於2009年前後接獲檢舉，指稱在1995年至1997年間，也就是桃園縣第13屆縣議員任期內，包括時任議員的林正峰、呂邱葉、曾榮鑑、王唯任、邱德順、林光華與鄧文昌等7人，透過林姓廠商收取3到4成的「其他公共工程對下級政府之補助項經費」現金回扣，再交付空白的議員補助款申請書給林姓廠商，讓林姓廠商順利取得工程，並製作浮編的預算書等資料，再向桃園縣政府請款。

檢方於2008年依貪污罪嫌將鄧文昌等7人提起公訴，地院審理期間，鄧文昌在前桃園縣長劉邦友官邸內遭槍擊，該案造成8死1傷重大慘劇，鄧文昌是命案現場唯一倖存證人，因腦部遭槍傷導致創傷後器質性腦病變，其認知與心智功能嚴重缺損猶如幼童，可表達意思範圍近乎闕如，地院法官於2012年9月5日裁定，鄧文昌辨識行為恢復前停止審判，因此該案延至今日，案發至今已有24年之久。

今年7月間，地院在鄧文昌家人與律師同意下，為審結貪污案件撤銷「停止審判」裁定，地院才得以繼續審判鄧文昌等7人的貪污案件；地院法官以本案除林姓廠商證詞，與先前提供的筆記本、業績明細表外，並無其他積極事證，且林姓廠商先後證述情節歧異且空泛，難以認定鄧文昌等7人涉貪，判處鄧文昌等7人無罪，本案還可上訴。

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