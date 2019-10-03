華聞快遞／香港零售、餐飲業界登報　籲商舖業主減租5成

▲淘大商場發生衝突，警方到場制服。（圖／路透）

《香港》零售、餐飲業界登報籲商舖業主向租戶減租5成

反對修訂逃犯條例引起的示威持續，不少商戶生意大受影響。香港零售管理協會、香港餐飲聯業協會及香港餐務管理協會、現代管理（飲食）專業協會及稻苗學會一同於報章刊登廣告，呼籲全港商舖業主與零售、餐飲業共渡時艱，向租戶減租5成，為期6個月。（香港01）

《廣東》網易有道遞交赴美IPO招股書 擬募3億美元

網易旗下線上教育公司網易有道於1日，向美國證監會（SEC）遞交IPO招股書文件（Form F-1），擬申請在紐約證券交易所上市，股票代碼為「DAO」，融資額為至多3億美元。招股書顯示，網易持有網易有道66.2%的股權，為第一大股東，丁磊為網易公司大股東，持股比例為45.5％，由此丁磊在網易有道持股比例為30.1%。（澎湃新聞）

《香港》太古廣場向租戶提供臨時租金調整 與租戶共渡時艱

太古地產旗下太古廣場發言人日前指出，商場將採取措施，為商場部分租戶提供暫時性租金調整，以支持香港零售業及與租戶共渡時艱，會繼續與租戶夥伴緊密合作，共同應對行業現時面臨的情況。 不過具體安排因應個別租戶的業務狀況而有所不同，而商場大部分租戶均會獲暫時性租金調整。（香港01）

《北京》「十一連假」第三天鐵路客流保持高位運行

中國國家鐵路集團有限公司指出，3日的鐵路客流持續高位運行，預計發送旅客1350萬人次，加開旅客列車663列。另外在昨（2）日，全大陸鐵路發送旅客1449.2萬人次，同比增加72.7萬人次，增長5.3%，鐵路運輸安全平穩有序。（澎湃新聞）

▲三星手機在中國市佔率下滑，圖為Galaxy A90 5G。（圖／翻攝自三星官網）

《廣東》三星電子關閉在華最後一家手機工廠

三星電子近日稱，該公司已停止在中國生產手機產品，原因是來自中國國內競爭對手的競爭日益激烈。這也意味著，三星在中國大陸最後一家位於廣東惠州的工廠也已經停工關閉。對於關閉天津手機工廠，三星稱之主動淘汰落後產能，同時大力加碼高新產業領域的投資，新增MLCC（多層陶瓷電容器）和新能源動力電池等高端製造專案。（澎湃新聞）

《北京》長江電力競購秘魯最大電力上市公司

全球最大水電上市公司、中國三峽集團有限公司旗下長江電力，首次收購國外成熟市場配電資產。公告顯示，長電國際競標購買美國紐約證券交易所上市公司Sempra Energy在秘魯配電等資產，已與Sempra Energy在荷蘭設立的持股主體簽署股權收購協定，通過收購後者的兩家子公司收購利馬證券交易所上市公司Luz del Sur S.A.A. 83.64%的股權。該交易基礎收購價格為35.9億美元，最終收購價格將在基礎收購價格的基礎上根據價格調整機制進行調整。（澎湃新聞）

《安徽》合肥中歐班列今年發運達300列

合肥中歐班列第300列發車儀式近日舉辦，數據顯示，今年發運車次同比增長近200%，同時，運輸貨物從起初的服裝、柳編工藝品等，到如今的家電、汽車、感測器等產品，貨物品類不斷豐富。安徽中歐班列開行從最初的每月一列，到目前的每週6-7列。同。（新華社）

▼安徽中歐班列 。（圖／翻攝自《中新網》）