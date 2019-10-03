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彩繪稻田不同展現　黃偉哲邀民眾稻陣作伙尚蓋ㄇㄚˊ幾

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▲台南市政府辦2019台南好米季，請全國民眾到六甲區林鳳營陸橋旁彩繪稻田同歡。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市政府辦2019台南好米季，邀請全國民眾到六甲區林鳳營陸橋旁彩繪稻田同歡。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

每年10月彩繪稻田的不同展現，已成為台南的一大盛事！台南市政府今年將好米季活動移師六甲區，並從10月10日開幕起至10月27日辦理2019台南好米季，台南市長黃偉哲邀請全國民眾到六甲區林鳳營陸橋旁彩繪稻田同歡。

市長黃偉哲表示，今年度首創結合LINE原創貼圖人氣王「ㄇㄚˊ幾兔」融入彩繪稻田，由「ㄇㄚˊ幾兔」化身台南好米的代言人，隆重向大眾介紹優質好米就在台南，並向國內外各地民眾介紹台南農特產品，希望藉此推展台南優質好米及農特產的知名度，並透過彩繪稻田與休閒產業結合，促進台南農村多元化的發展。

農業局長李朝塘表示，台南後壁區、柳營區、新營區及六甲區為四大水稻產區，今年台南市政府更首推 「台南16號好米」，具有日本越光米米質的口感；活動現場展示台南市各家農會及碾米廠所生產的品牌米，並使用香甜Q彈的「台南越光米」台南16號米製作各式米食點心供現場來賓品嚐米食。

農業局表示「2019彩繪稻田活動」利用「黃、綠、紫（紅）、白」共4色彩葉水稻，於1.5公頃的農地上編織出「ㄇㄚˊ幾兔」出沒在稻田裡的圖騰，並首次針對圖騰進行3D繪製，以提供民眾不同的視覺感受！

此次活動於六甲區林鳳營陸橋旁展出，民眾可選擇搭乘台鐵至百年車站「林鳳營車站」後步行前往，或是搭乘大台南黃1或黃2公車前往觀賞，現場除可以俯瞰精彩的稻田彩繪藝術地景，陸橋下還有農村市集、創意手作飾品DIY體驗活動、創意米食DIY體驗活動等，林鳳社區發展協會更推出超值稻香小旅行，帶領遊客體驗稻田彩繪之壯闊、菁埔埤塘之美、乳香林鳳營牧場及林鳳營故事館等特色景點，期望藉由稻田彩繪與休閒產業結合，促進本市農村多元化的發展，讓參與2019台南好米季的民眾，感受台南最溫暖最純樸的傳統農村風情。

這次活動從10月10日至10月27日止，活動期間橫跨4個週末及國慶連續假日，市長黃偉哲誠摯歡迎民眾一同坐火車前往，闔家觀賞稻田彩繪之美，共同支持台南好米。

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