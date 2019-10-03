救火英雄進火場換來一路好走...　消防員悲喊：有生命換沒生命

▲環境權保障基金會、消防員工作權益促進會召開記者會痛批政府制度怠惰害死消防員。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／ 台北報導

台中大雅區一間工廠今（3日）凌晨發生大火，造成2名消防員殉職，環境權保障基金會今下午和消防員工作權益促進會一起召開記者會痛批，此區是違章工廠，政府制度怠惰，總是等到人死了才來說咎責，不要一個有生命的人去救一個沒生命的工廠，要求立法院5天內三讀通過消防法「殉職調查要入法」，否則不排除發起抗爭。

消防員工作權益促進會代表盛世傑說，目前正在推動消防法修正，一開始有將救災人員遇無人受困的高危險火災場所的安全作為納入修法，但受到內政部及消防署反對，目前只剩殉職調查機制入法。

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▲盛世傑說，立法院若不三讀通過相關修法，不排除發起抗爭。（圖／記者許展溢攝）

環團指出，2015年新屋大火案發生協會及對於「無人」所在的鐵皮屋提出，是否可以不入室的防禦性戰術，如周圍涉水的周界防護，以不擴大災情作為目的，避免殉職發生。環團也痛喊，發生這些事和違章工廠問題有關，為什麼要讓消防員死的不明不白，進去一個人都沒有的鐵皮屋，去救沒有生命的鐵皮屋。

環境權保障基金會律師郭鴻儀憤怒說，消防員殉職發生了多少次，這完全不是公共意外，是制度殺人，因為完全沒有在預防，且環團和消防員長期在呼籲，農地違章工廠就是一個未爆彈，不解政府為何不重視，還要容許這些工廠出現，讓消防員冒險，看著一條條生命消失，他痛喊，這些消防員每個人都有家庭，不是每次等有人殉職才來說究責。

▲鴻儀憤喊，消防員殉職發生多次，這不是公共意外，是制度殺人。（圖／記者許展溢攝）

環團高喊「殉職調查要入法」，並提出5大訴求，包括消防法要儘速處理開放殉職調查入法，讓基層團體可以參與，並應納入消防員退避權，和無人農地違章工廠，進行防禦型救災外，台中市政府要檢討火場戰術，及工輔法延長違章20年應重新檢討，和消防員工作權益促進會參與消防署火場指揮，加救災安全諮詢小組會議。

消防員提到，促進會成立6年來，每次發生殉職事件，總統、副總統等高官，都會說制度要改、裝備要充足等，但治標不治本，應通盤檢討所有問題，不是死了才要來說改革。盛世傑最後喊話立法院5天內承諾消防法修正通過，若沒有不排除發起坑爭。