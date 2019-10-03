若襲警發生你們會怎麼做？陸發言人問歐盟：法治在哪裡？

▲香港10.1遊行，港警用包夾方式開始抓人。（圖／記者黃彥傑攝）

記者馬叔安／綜合報導

針對香港「反送中」風波持續升級，大陸駐歐盟使團發言人2日質問歐方，「類似香港的襲警行為如發生在歐盟國家，你們會怎麼做？」以及歐盟怎麼從來沒有要求其成員國警察行動「嚴格適度」？歐方對香港警方依法執法橫加指責，一貫標榜的「法治」又在哪裡？

根據中華人民共和國駐歐盟使團網站3日聲明，當天有記者詢問，歐盟外交與安全政策高級代表發表聲明稱，香港持續動蕩與暴力升級，包括警方使用實彈導致示威者受傷，令人深感不安。和平示威等自由必須得到保障，執法部門的任何行動都應保持「嚴格適度」，中方對此有何評論？

▲香港2日晚間多次爆發衝突，示威者在荃灣新界南警察總部外投擲汽油彈。（圖／路透）

陸方發言人表示，關於誰在施暴，「任何不帶偏見的人都可以看到，一個時期以來，『黑衣』暴徒在香港街頭打砸燒，襲擊執法警察」，構成了香港的嚴重暴力威脅，早已遠遠超出「和平示威」的範疇。

發言人指出，關於如何止暴，那就是嚴格依法執法，「沒有法治，香港的基本權利如何得到保證？」對於香港特區政府依法止暴制亂、恢復秩序，歐方未予明確支持，更未對暴徒進行譴責。發言人要求，歐方立即停止對香港事務和中國內政的粗暴干預，停止發表不負責任的言論，停止阻撓特區警方依法執法，停止偏袒、縱容不法暴力行為。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！