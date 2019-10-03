　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

徵信業真人開箱！黑絲襪妹「拗出蜜桃S線」趴地辣翻　臉書曝光…本尊更正

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼徵信業者真人開箱。（圖／立達徵信社提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲徵信業者真人開箱。（圖／立達徵信社提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

網搜小組／鄺郁庭報導

近來各行各業都在瘋「真人開箱」挑戰，從警消開始到醫療人員，甚至酒店業者、殯葬業都不缺席。日前才有神祕的徵信業者也來開箱，除了必備的攝錄影裝置、竊聽與反竊聽裝置、密錄器、GPS定位裝置等，2位黑絲調查員正妹更引起話題。就有網友搜出黑絲妹的臉書，「這就是我想要的廣告」、「徵信社很會喔！」

徵信業者在臉書粉專上貼出5張開箱照，並找來黑絲襪長腿正妹、警察、跟拍調查員、偷情男女及委託人入鏡。這5張開箱照中可以看到，徵信業者上班工具除了必備的攝錄影裝置、竊聽與反竊聽裝置、密錄器、GPS定位裝置等。許多網友看到這有趣的徵信業開箱，紛紛留言「轉行了啊」、「我小時候都說要去徵信社上班」、「好想全套都買啊！」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼徵信業者真人開箱。（圖／立達徵信社提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲徵信業者真人開箱。（圖／立達徵信社提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

另外也有網友的焦點瞬間被黑絲襪正妹吸走，不過業者說「這是純粹滿足老闆的期望」，所以真實的工作情形，並沒有正妹女同事會穿短裙黑絲襪，「辦公室只有拖鞋與短褲哈哈！」

不過就有人搜出2位黑絲正妹的臉書和IG，其中一位是繪圖遊戲實況主「櫻花」IG帳號目前有1萬多名粉絲追蹤，她在臉書自我介紹提到，自己是時裝設計系，「同時也是繪畫家，喜歡玩遊戲、拍照、唱歌、跳舞、畫圖」，IG上還有許多cosplay的照片，整個人的風格相當少女，常讓網友大讚「甜美又可愛」。

▲▼ 。（圖／）

▲櫻花長相甜美，可愛的少女風格讓男網友秒戀愛。（圖／翻攝自櫻花+0臉書粉絲專頁）

另一位「DEMI 惡兔子」在IG上有1萬1千多人追蹤，從臉書和IG照片來看，她平時會開直播、玩遊戲，也會cosplay和外拍，風格則是偏向性感唯美的藝術照，尤其IG上滿滿的外拍美照，更讓網友直呼，「我被征服了」、「受不了了啦！」

▲▼ 。（圖／）

▲兔子風格性感有個性，還擁有一雙迷濛電眼。（圖／翻攝自DEMI 惡兔子臉書粉絲專頁）

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
台鐵旅客落軌！區間車輾過「駕駛急煞」亡　學生目睹嚇傻
馬俊麟妻怒告王瞳「侵犯配偶權」　超慘夫妻現況曝光
馬俊麟還原「王瞳侵門踏戶」真相！現場鞠躬向老婆道歉
王瞳恍惚落淚道歉：我做錯了！　認「馬俊麟正宮開戰提告」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

對超商女店員一見鍾情　交往後翻照片發現十幾年前超驚人巧合

6小時賺7500元！他曝「做土水」辛酸：很多人嫌髒　網算月薪驚呆

黃國昌爆宜蘭橋梁檢測標案：同一個團隊「自己得標、自己監審、自己審查」

老婆床頭櫃有「尖頭姊夫」...他震驚按下黑色鈕　地方媽媽笑認證：很好用

聽到要顧家...萌汪跑到樓梯轉角「變海豹」　甜笑目送融化上千人

吃牛排照樣瘦！營養師推「一日3餐」減脂食譜：關鍵在控制熱量

內壢車站有旅客跌落月台遭撞斃！　台鐵桃園=內壢恢復行駛

婆婆朋友酸全職媽：妳肥很難看！又諷「只在家帶孩很閒」　網見婆婆作為噴淚

徵信業真人開箱！黑絲襪妹「拗出蜜桃S線」趴地辣翻　臉書曝光…本尊更正

在太空看垃圾山、體驗登月50週年！14組神級創作「文化科技論壇」華山登場

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

5小奶貓暴風夜「受困排水溝」！救援隊爬人孔蓋暖心救援全收編

遊客樂拖海龜！蛇被膠帶捆嘴　保育中心動物淪「斂財工具」

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

挺韓大將杏仁哥號召罷免達初步門檻 韓粉嗆「顛倒是非」黃捷：予以尊重

擔心傷南方澳失聯移工不爆破　船主急哭：破壞我的船沒關係！

內壢車站有旅客跌落月台遭撞斃！　台鐵桃園=內壢恢復行駛

婆婆朋友酸全職媽：妳肥很難看！又諷「只在家帶孩很閒」　網見婆婆作為噴淚

徵信業真人開箱！黑絲襪妹「拗出蜜桃S線」趴地辣翻　臉書曝光…本尊更正

在太空看垃圾山、體驗登月50週年！14組神級創作「文化科技論壇」華山登場

結婚5年生2寶！她心碎成生孩工具人　老公認「小三是兄弟」：雙吃6年了

周末變天！北東轉雨變涼「下雨熱區」曝　下周又有擾動醞釀

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮秋祭祝聖大典　蘇嘉全主祭

遠見／從只會跑到有意義的跑　陳彥博：我要為夢想奔馳

遠見／紀大偉：學會自我管理　更要抓緊同儕「救生圈」

繁星推薦增額不扣指考名額　明年起只增不減

Gogoro VIVA綠牌電動機車試駕　平價、輕量、好騎、還有什麼？

南方澳斷橋案交通部和船東達成共識　林佳龍：協助打造全新漁船

謝罪全文／王瞳、馬俊麟爆哭20分鐘！　正宮曝「宣戰真相」強硬告到底

內壢車站有旅客跌落月台遭撞斃！　台鐵桃園=內壢恢復行駛

信義區41年大樓轉手賺900萬　房仲曝4字頭變7字頭真相

LIVE／郭台銘出席玉山科技協會年會　與張善政同桌

還不夠便宜？吳季剛人生首件豪宅設計　單價跌破百萬仍乏人問津

釜山紅毯／《雞不可失》被曬在一旁？　柳承龍「讓別人先走」原因暖炸

老婆提告王瞳！　馬俊麟「開記者會前才知道」：我要怎麼面對王瞳家人？

台北TOP 7人氣手搖飲！可不可紅茶令人上癮、黑糖珍珠鮮奶登必喝寶座

生活熱門新聞

Skoda車98加2百！員工：..

妻月領12萬！30K夫辭職「帶..

月破12萬！苗栗外送哥鐵人明細..

老婆床頭櫃有「尖頭姊夫」他震驚..

博愛座大媽狂找碴！台中妹帥解圍

想解鎖帳戶！請事假到銀行「等1..

低壓發展中！　2地區周末變天轉..

星宇空服員亮相！主打宇宙星際感

週末變天！下週颱風可能生成

北東周末再變天！下雨熱區出爐

南方澳大橋21年沒檢修！結構技..

對話曝！煞氣女嗆爆雇主「PO啥..

董座神隱25hrs？　港務公司..

父子把媽內衣「當彈弓玩」扯壞！..

更多熱門

相關新聞

身障重建中心「最無障礙開箱」

近來各行各業都在網上瘋「真人開箱」挑戰，從警消開始到醫療人員甚至殯葬業都不缺席，也趁機讓民眾趁機了解各行各業配有什麼裝備。致力於幫忙身障者的北榮身障重建中心也趕上這個風潮，搬出平時檢測維修的巡迴服務的標準備配，只見輪椅、助行器等一字排開，還有各項支架與義肢相當壯觀，堪稱最符合「有愛無礙」的開箱文。而該輛巡迴檢修車，是由《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧所捐贈。

這！就是美女／憂鬱系女孩Rosa讓人想安慰

26歲女神級正妹直播爆紅

熱褲妹送韓國瑜紅豆餅　當場遭拒收

她爽喝手搖飲料！下秒舌頭割裂「滿嘴鮮血」

關鍵字：

真人開箱徵信業正妹美女

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

快訊／頑童小春離婚呆寶靜！6年婚玩完

偷拍那英被一腳踹！女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

大雅惡火2消殉職　妻懷雙胞胎挺肚認屍淚崩

最醜星二代長大！塌鼻子暴牙→長腿妹

即／大雅惡火2消死　隊員淚崩高喊「敬禮」

台中勇消「父親節才公布喜訊」　困火場6小時殉職

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

《玩很大》元元曝「真實CUP」！

內幕！王瞳帶家人殺到馬俊麟家　阿姨嗆正宮

快訊／王瞳恍惚無神道歉！

比特犬搭車打瞌睡　爸伸手扶頭

即／台中2消防隊員困火場罹難

吳茂騰兇殘分屍女友仍判免死

更多

最夯影音

更多

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面