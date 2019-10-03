徵信業真人開箱！黑絲襪妹「拗出蜜桃S線」趴地辣翻　臉書曝光…本尊更正

▲徵信業者真人開箱。（圖／立達徵信社提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

網搜小組／鄺郁庭報導

近來各行各業都在瘋「真人開箱」挑戰，從警消開始到醫療人員，甚至酒店業者、殯葬業都不缺席。日前才有神祕的徵信業者也來開箱，除了必備的攝錄影裝置、竊聽與反竊聽裝置、密錄器、GPS定位裝置等，2位黑絲調查員正妹更引起話題。就有網友搜出黑絲妹的臉書，「這就是我想要的廣告」、「徵信社很會喔！」

徵信業者在臉書粉專上貼出5張開箱照，並找來黑絲襪長腿正妹、警察、跟拍調查員、偷情男女及委託人入鏡。這5張開箱照中可以看到，徵信業者上班工具除了必備的攝錄影裝置、竊聽與反竊聽裝置、密錄器、GPS定位裝置等。許多網友看到這有趣的徵信業開箱，紛紛留言「轉行了啊」、「我小時候都說要去徵信社上班」、「好想全套都買啊！」

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▲徵信業者真人開箱。（圖／立達徵信社提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

另外也有網友的焦點瞬間被黑絲襪正妹吸走，不過業者說「這是純粹滿足老闆的期望」，所以真實的工作情形，並沒有正妹女同事會穿短裙黑絲襪，「辦公室只有拖鞋與短褲哈哈！」

不過就有人搜出2位黑絲正妹的臉書和IG，其中一位是繪圖遊戲實況主「櫻花」，IG帳號目前有1萬多名粉絲追蹤，她在臉書自我介紹提到，自己是時裝設計系，「同時也是繪畫家，喜歡玩遊戲、拍照、唱歌、跳舞、畫圖」，IG上還有許多cosplay的照片，整個人的風格相當少女，常讓網友大讚「甜美又可愛」。

▲櫻花長相甜美，可愛的少女風格讓男網友秒戀愛。（圖／翻攝自櫻花+0臉書粉絲專頁）

另一位「DEMI 惡兔子」在IG上有1萬1千多人追蹤，從臉書和IG照片來看，她平時會開直播、玩遊戲，也會cosplay和外拍，風格則是偏向性感唯美的藝術照，尤其IG上滿滿的外拍美照，更讓網友直呼，「我被征服了」、「受不了了啦！」

▲兔子風格性感有個性，還擁有一雙迷濛電眼。（圖／翻攝自DEMI 惡兔子臉書粉絲專頁）

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