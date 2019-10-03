LINE開發者大會廣邀跨領域專家　「DEVELOPER DAY」11/20、21東京登場

▲LINE DEVELOPER DAY精彩回顧。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE今（3）日宣布，今年11月20日至21日將在日本東京舉辦年度科技盛會「LINE DEVELOPER DAY 2019」，這次的開發者大會不僅首度擴大為兩天活動，並將聚焦「開發工程（Engineering）」與「產品開發（Production）」主題，廣邀跨領域專家，深入討論各式主題。

「LINE DEVELOPER DAY 2019」預計舉辦多場實作工作坊，以及近70場座談會，活動第一天主題為「開發工程（Engineering）」科技領域，第二天為「產品開發（Production）」，以實務性的觀點探究產品開發，主題包含網站科技服務、UI/UX 和專案管理。

大會演講嘉賓包含國際知名信息幾何（information geometry）專家兼 RIKEN BSI 資深顧問的Shun-ichi Amari，以及喚醒大眾資安意識、弱點評估、顧問諮商的網站應用安全公司EG Secure Solutions代表董事Hiroshi Tokumaru，以及身為UI/UX設計者、互動設計工程師及THE GUILD代表董事的Takayuki Fukatsu；再加上其他來自日本國內外的知名講者，都將在現場傳授專業領域知識。

除此之外，與會者還可參觀互動展區，運用LINE的OSS、API及其他科技編寫程式，透過現場展覽攤位、Poster Session以及Short Track三種新的呈現方式，更深入發掘LINE的服務。



LINE去年的大會舉辦總計60場囊括多元主題的座談會，主要討論LINE在人工智慧、區塊鏈與金融科技領域的新服務及發展目標，以及廣告平台、基礎建設（infrastructure）、資安、數據與其他在LINE服務當中的重要技術運用，吸引超過千位日本及海外開發工程師參與。