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賴祥蔚／熱騰騰的真實神奇聖地

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賴祥蔚／熱騰騰的真實神奇聖地

來到這個地方，忍不住感動。朔溪而上，眼前是一片綠色的大湖。遠看似乎只是美麗的湖光山色，靠近了才知道另有神秘。

這片大湖，全部都是熱騰騰的溫泉，溫度高達攝氏80至100度。走近感受到熱度，全部就會好奇誰會需要這麼大的溫泉池來享受呢？是天上的眾神吧？

這裡是新北市著名的北投，這片湖位於地熱谷，溫泉跟硫磺有關。

北投很早就以硫磺而出名，名稱由來是原住民語的「女巫」發音，可能反映了原住民對硫磺的未知與恐懼。

請繼續往下閱讀...

清康熙37年、西元1698年，福建派出郁永河來台開採硫磺，以解決兩年前福建彈藥庫爆炸的火藥損失。又過了將近兩百年，光緒13年、西元1887年「磺務總局」成立，北投才開始有市街。

至於温泉的商業化，直到日本來台殖民才逐漸開發，據說孫中山先生在惠州起義失敗後曾經來北投暫住，日本的裕仁太子在1923年也慕名而來。

如今的北投，早就是溫泉勝地，許多業者接引溫泉做觀光商業使用，是溫泉愛好者的夢想樂園。

在各家溫泉湯池的源頭，正是這一片神秘的熱騰騰聖地，這裡不但溫度很高，水質的酸鹼度也很高，具有腐蝕性，俗稱「青磺泉」和「磺水頭」。

喜歡溫泉的人，一定要來看看這一片美麗高溫大湖，彷彿是天神獨享的溫泉池。凡夫俗子當然不可能進到溫泉湖去泡湯，但是可以近距離見證大自然的神奇。

●作者賴祥蔚為台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長、i-Media愛傳媒榮譽社長，查看原始文章

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