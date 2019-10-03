讓派對再次偉大！　台首見「川普毒咖啡包」惡搞…警查5公斤毒原料

▲警方逮捕新北毒咖啡分裝大盤，查獲全台首見惡搞美國總統川普的毒咖啡包。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊日前會同新北市警三重分局幹員前往汐止區鎖定一名專門販售新形態混和毒品的范姓藥頭住處搜索（22歲、無業無前科）警方在他住處搜出俗稱「殭屍毒品」卡西酮原料MDPBP 5公斤、毒咖啡包560包、一粒眠1524顆、四氯乙基卡西酮2包、各式卡西酮類原料1批、果汁機1台、封膜機1台、電子磅秤4台、手機4支等相關毒品證物。警方發現范嫌販毒頗有創意，他首創台灣第一包「美國總統川普毒咖啡包」並惡搞KUSO川普當時的競選標語：「The party is great again」讓警方哭笑不得。

▲警方逮捕新北毒咖啡分裝大盤范姓男子，查扣殭屍毒品卡西酮先驅原料。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵二大隊第一隊表示：日前追查新興毒品咖啡包的案件，意外得知范嫌自行將數種新興毒品卡西酮、一粒眠類混和入咖啡、奶粉、果汁粉等並分裝製作成毒品咖啡包資訊訊，范姓男子特意將製毒工廠設置在新北市交流道附近社區內小套房，利用該區出入人口複雜以躲避警方查緝。

▲警方逮捕新北毒咖啡分裝大盤范姓男子。（圖／記者張君豪攝）

刑事局與新北警三重分局共組專案小組，報請新北地檢署藏股檢察官吳育增指揮偵辦，警方見時機成熟執行搜索范嫌毒咖啡包分裝工廠，現場查獲市價逾百萬、重達5公斤的殭屍毒品卡西酮原料MDPBP 5公斤餘。

▲警方逮捕新北毒咖啡分裝大盤范姓男子，偵二大隊隊長林佑裕說明案情。（圖／記者張君豪攝）

警方詢後將范嫌以違反毒品危害防制條例罪嫌移送至臺灣新北地方檢察署偵辦，但幹員調查，發現范姓男子並無前科也無正當職業，懷疑他僅是毒咖啡分裝場的人頭，正循線追查幕後金主及毒品來源，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送、警方指出這類毒咖啡包原料純度不一、且混雜喵喵、一粒眠等多種毒品、民眾貿然購買食用可能會引發心悸甚至暴斃，警籲民眾不可不慎。

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